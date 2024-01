Hašek trenérem reprezentace. Řeší se manažer, ale i asistent z Bohemians

Rozhodnuto, potvrzeno! Ivan Hašek se stal novým trenérem fotbalové reprezentace. Do funkce jej dnes jednomyslně zvolil výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Šedesátiletý kouč dostal smlouvu do konce kvalifikace mistrovství světa 2026 s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj. Haškovými asistenty budou Jaroslav Köstl, který odchází ze Slavie a další na seznamu je Jaroslav Veselý, toho však Bohemians ještě neuvolnili. Dění kolem volby nového kouče národního týmu jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.

Asociace vybírala trenéra národního mužstva poté, co se Šilhavý v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na letní mistrovství Evropy do Německa rozhodl u týmu nepokračovat. Haška čeká premiéra na lavičce českého týmu na konci března ve dvou přípravných zápasech.

„Vést českou reprezentaci považuji za svůj trenérský vrchol. Je to pro mě obrovská čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu,“ uvedl Hašek.

Anketa Je Ivan Hašek nejlepší variantou na post reprezentačního trenéra? ANO NE

Hašek chce mít k ruce dva asistenty, kteří působili v české lize. Čtyřiatřicetiletý Köstl skončí jako asistent ve Slavii, zatímco 12 let starší Veselý bude by měl pokračovat v roli hlavního kouče v Bohemians 1905.

Jenže není zatím jisté, zda k dohodě dojde. Bohemians se totiž po tiskové konferenci ozvali, že Veselého uvolnění není stoprocentní. „Jednáme, ovšem žádnou finální dohodu ještě nemáme. Za oficiální stanovisko bych to tedy ještě nepovažoval. Nicméně se jedná o reprezentaci, takže máme zájem k dohodě dojít a vše k ní směřujeme. Prioritou pro nás ale zůstává nastavit jeho fungování tak, aby pro Bohemku mělo minimální dopady,“ vzkázal na klubovém webu předseda představenstva Bohemians Dariusz Jakubowicz.

Zatím není jisté, kdo bude novým reprezentačním manažerem. Na volnou pozici si vedení asociace přálo držitele Zlatého míče z roku 2003 Pavla Nedvěda, ten však nabídku na poslední chvíli odmítl. „Do budoucna by bylo dobře, aby u reprezentace v roli manažera figurovala silná osobnost. To jsem řekl i na výkonném výboru. Napadají mě jména Vladimíra Šmicera, Petra Čecha a Karla Poborského,“ zmínil Hašek možné kandidáty.