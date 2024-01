Kauza odmítnutého postu manažera: Všichni paf z Nedvěda! Co prozradila Dara?

Něco pod hřívou Pavla Nedvěda (51) zašrotovalo. Pouhých šestnáct hodin před schůzí Výkonného výboru FAČR, jež ho měla potvrdit ve funkci manažera národního áčka, řekl: „Ne.“

„Nejsem si jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ sdělil Nedvěd. A všichni byli z jeho hrc - prc vyjádření paf.

„Často jsme spolu seděli, měli jsme stejné názory a byli jsme domluveni, že do toho spolu půjdeme. Pavel se mi omluvil, je to jeho volba,“ pověděl Blesku nový kouč Ivan Hašek. Na Nedvědově místě by rád viděl jiné persony. Vladimíra Šmicra, Petra Čecha či Karla Poborského.

„Pavlovo středeční oznámení nás překvapilo. Jednání byla korektní, podmínky, které jsme mu nabídli, byly nadstandardní. Mrzí nás to, ale je to jeho rozhodnutí a my mu přejeme hodně štěstí v jiných aktivitách,“ pokrčil rameny asociační předseda Petr Fousek (60), který rehabilituje po chirurgickém zákroku proti artróze.

V jakých aktivitách? To zřejmě ví Nedvědova láska, popová pěnice Dara Rolins (51). Webu Expres.cz totiž prozradila: „Pavel má několik pracovních nabídek. Seriózně ale zvažuje jen ty zahraniční. V zásadě nikam nespěchá a nic ho netlačí.“

