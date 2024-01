Hašek? Rozhodla klika, která se stýká, říká Straka. Frýdek je rád, ale...

Video se připravuje ... Novým trenérem fotbalovém reprezentace je Ivan Hašek, vybrala ho pracovní skupina pod vedením šéfa FAČR Petra Fouska. Jde o správné rozhodnutí? Zeptali jsme se fotbalových osobností, svůj názor přidal na sociálních sítích i Jaroslav Tvrdík

Martin Frýdek Bývalý reprezentant a hráč Sparty „Je to perfektní. Z toho, co bylo na výběr, jde o nejlepší volbu. Navíc má k sobě mladé a dobré asistenty. Věřím tomu, že Háša to dá dohromady. Je to velká osobnost československého fotbalu. Kam přijde, je persona. Kluci ho budou určitě respektovat a má i dobré vystupování na veřejnosti, proto nebude mít problém ani s novináři. Je ovšem pravda, že osobně jsem ho měl ve výběru až za Martinem Svědíkem, protože dlouho netrénoval. Na druhou stranu si přehled o hráčích a lize pořád udržoval. Nepochybuju o tom, že to zvládne.“ Martin Frýdek starší • Foto Profimedia.cz

František Straka Bývalý reprezentační trenér „Máme jiné kandidáty? Rozhodovali lidé, kteří jsou v těsném kontaktu s Ivanem. Je to klika, která se stýká, řeší věci, takže mě to nepřekvapilo. Ale ať je u národního týmu kdokoli, budu fandit. Já bych si uměl představit určitou realizaci u národního týmu, ale jsem kontroverzní typ a nepřipadal jsem v úvahu na jakýkoli post. Každopádně máme konečně trenéra národního týmu. Je pocta pro každého, kdo šanci dostane. Je to však těžká mise, vím, do čeho jde. Musí se obrnit i proti negativním věcem. Očekávání jsou velká. Ivanovi přeju. Nic víc, nic míň. Ať se mu daří.“ Trenér František Straka (archivní foto) • Foto Michal Beránek (Sport)

Julius Bielik Bývalý československý reprezentant „Pokud nemohl být Jindřích Trpišovský nebo Martin Svědík, je Ivan Hašek nejlepší volbou. Že je starší než oni, nehraje roli, podívejte se na Miroslava Koubka v Plzni. Věřím mu, je v tom zběhlý a má přehled. Výběr asistentů se mu také velice povedl. Zaznívají názory, že dlouho netrénoval v Evropě, ale to je takové typické české myšlení. Chtěli bychom trenéra, co je v kurzu. Svědík dělá se Slováckem zázraky, ale to může být i specifickým prostředím. V reprezentaci by to třeba neprodal. Nebudou jen dobré chvíle, budou i kritické, a v nich ty zkušenosti budou hrát roli."