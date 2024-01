Koho místo Nedvěda? Hašek chce jinou legendu, roli budou hrát i vztahy

Možná to bylo jen náhodně vyřčené, ale jisté priority lze z Haškova seznamu vystopovat. Je téměř jisté, že by si přál spolupracovat s Vladimírem Šmicerem, blízkým kamarádem.

Údajně se tak měl vyjádřit i na jednání výkonného výboru, ke kterému měl ve čtvrtečním dopoledni několikaminutový proslov. Otázkou je, zda na Haškovu, řekněme prosbu, bude slyšet fotbalová vláda.

Se Šmicerem je po bouřlivém podzimu poněkud v nesouladu. Je mu vyčítána přílišná otevřenost v mediálních vystoupeních. Někteří to vnímají tak, že pouštěl ven interní informace o aktualitách výběru reprezentačního trenéra. Byť z pozice předsedy sportovního rady.

Ke všemu právě ve středu se poradní orgán svazu domluvil na rezignaci, respektive rozpuštění. I to může Šmicerovi v očích funkcionářů silně ublížit.

V roli manažera reprezentace působil v době trenéra Michala Bílka. Skončil před jedenácti lety v bouřlivé době po neúspěšné kvalifikaci o mistrovství světa. Ve funkci vydržel čtyři roky.

Během „jeho“ éry nejvíce rezonovala kauza roztrhaných obleků po vítězné baráži o postup na evropský šampionát. I tento tehdy široce propíraný případ by nyní mohl Šmicerovi uškodit.

Velmi nepravděpodobné, či téměř vyloučené je angažmá Petra Čecha. Jeho jméno už v souvislosti s manažerskou pozicí padalo v listopadu. Legendární gólman však dal jasně najevo, že se nyní nehodlá přesouvat do Česka. I kvůli dětem, které chce mít v Londýně pod dohledem.

A třetí do party Karel Poborský? Určitě nebude favoritem Petra Fouska. Před dvěma a půl lety svedli oba muži souboj o pozici předsedy svazu. Od té doby spolu nemají nejvřelejší vztahy, byť Poborský stále pro asociaci pracuje na pozici vedoucího úseku mládeže. Podle informací Sportu, aby vůbec o případné nabídce uvažoval, musel by znát detailní obsah funkce. Nechce být jen tváří bez jasně vymezených kompetencí.

Nikdo další v tuto chvíli nemá být ve hře, což se však může poměrně rychle změnit. Stejně jako výběr reprezentačního trenéra je i obsazení funkce manažera v gesci pětičlenné pracovní skupiny v čele s Petrem Fouskem.

„Výkonný výbor pověřil pracovní skupinu, aby ve spolupráci s trenérem Haškem pracoval na obsazení funkce manažera,“ prohlásil svazový šéf a v krátkosti se vyjádřil k odřeknutí Nedvěda. „Nepřijal nabídku, kterou jsme mu učinili. Chtěli jsme ho oslovit jako ikonu českého fotbalu a nositele Zlatého míče. Měl předpoklady tuhle funkci zastávat. Podmínky byly nadstandardní. Někde jsem zaznamenal, že naše první nabídka byla vůči Nedvědovi dehonestující, či urážlivá. Je to hrubá lež. Takového člověka není možné urazit dehonestujecí nabídkou. Je nám líto, že odmítl, ale je to realita. Bereme to na vědomí.“