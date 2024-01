Dohra kladenského »Rusáka«: Smoleňák se kaje, Jágr se mstí!

Body do tabulky jsou víc než morálka. Tak to alespoň vnímá Jaromír Jágr (51), který na Kladno přivedl ruského obdivovatele Júlia Hudáčka (35). Brankář ale u Rytířů vydržel jen dva dny, za což se teď šéf klubu »Džegr« mstí.

Že je Slovák Hudáček schopný gólman, o tom není třeba se přít. Stejně tak ovšem nelze opomenout jeho pochlebování Rusům. Angažmá v KHL, v níž Putin roztáčí vojenskou propagandu, si nemohl vynachválit. „A nic se nezměnilo ani po začátku války. Chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze!“ hlásal v říjnu Hudáček.

Byť ale dřív v ruské lize tajtrlíkoval třeba v kostýmu supermana, nikdo z KHL se mu neozval. Po dlouhých měsících bez práce mu pak konečně přistálo laso z Kladna – od dlouholetého kamaráda Radka Smoleňáka (37). „Jsem kapitán klubu a cítil jsem za něj zodpovědnost,“ popsal teď ve Sportu důvody Smoleňák.

Jen dva dny

Hudáček však u Rytířů vydržel pouhé dva dny. Poté, co šéf klubu Jágr na tréninku vypoklonkoval dotazujícího se redaktora Blesku se slovy, že »Já taky nechodím k tobě domů, abych se ptal tvý manželky!« a »Nemáš respekt, protože jinak by ses mě na to, ku*va, neptal!, « se totiž proti Kladnu postavili i jeho vlastní fanoušci a sponzoři. A třeba asistent kladenského trenéra Jakub Voráček (34), jenž patří mezi velké Putinovy kritiky, si během oněch dvou dnů vzal raději volno »z rodinných důvodů«…

Našel si čas

„Měl jsem vidět ten symbol. Ale jsme lidi, děláme chyby. Já ji udělal v tom, že jsem se díval jen čistě na hokejovou stránku,“ sype si popel na hlavu Smoleňák. Ne tak už sám Jágr, který přitom ještě ve čtvrtek Blesku tvrdil, že média ignoruje: „Myslíš, že mám čas číst noviny? Myslíš, že mám čas na sociální sítě?“

Jakmile však Hudáček v pondělí našel angažmá v německém Frankfurtu, »Džegr« opět nažhavil Instagram a třem novinářům (včetně autora tohoto článku) se tam posměšnou koláží veřejně pomstil za to, že se snad hokejového boha pokusili ohledně »ruské posily« konfrontovat!