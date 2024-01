Rarita: Pastrňák valí Jágrovo tempo. Překoná jeho střelecký účet v NHL?

Davidu Pastrňákovi trvalo přes šest set utkání NHL, aby ve sbírání gólů dohnal ostře nasazené tempo Jaromíra Jágra. Ten svou božskou kariéru rozjel v Pittsburghu zkraje devadesátých let a po boku Maria Lemieuxe. S trefami do černého nešetřil. Bostonská ikona kupu sezon stíhala světovou legendu, o víkendu ji dohnala. Svůj 325. gól na první scéně dosáhla v duelu č. 630. Naprosto stejně jako před ním slavná osmašedesátka. Co se bude dít dál?

Srovnáváme nesrovnatelné? Jasně. Ale i tak. Tahle rarita zvoní a přímo vybízí k otázce, zda je v silách Pasty dohnat Jaromíra Jágra i v celkovém účtování. Havířovskému rodákovi je 27 let a stejně bylo i Jágrovi v době, kdy měl na pažbě totožný počet trefených cílů jako jeho obletovaný krajan a z českého pohledu i nástupce. Oba k metě 325 branek frčeli průměrnou rychlostí 0,515 gólu na zápas.

Do konce kariéry v NHL Jágr přisypal dalších 441 branek při průměru 0,399 na jedno utkání. Nebýt tříleté sibiřské odbočky do Omsku v období 2008 –11, nebylo by se o čem bavit. Pastrňák by neměl valnou šanci. Takhle si ji může hýčkat a doufat, že se do historie zapíše jako nejlepší zdejší kanonýr v historii slavné ligy.

Byť i tady se dá zmínit, že mícháme hrušky s jablky. Zatímco Pastrňák je v podstatě čistokrevný kanonýr a gólů sbírá podobné množství jako asistencí, Jágr se za ryzího střelce nikdy nepovažoval. Ostatně, stejná debata či námitka padá v rámci tématu, zda