Smoleňák o roli v příchodu Hudáčka, názoru na KHL i pohledu na politiku

Jaká nálada teď panuje mezi hráči Kladna, když se zranila brankářská jednička Brízgala, přivedli jste Júlia Hudáčka a následně se s ním zase domluvili na ukončení smlouvy?

„Za kabinu můžu říct, že řešíme akorát dění na ledě, které dokážeme ovlivnit. Zápasy v dresech hrajeme my, vím, že vedení dělá maximum, aby se podařilo tým ještě posílit a abychom dokázali v lednu posbírat co nejvíc bodů, ať se dostaneme do předkola. Tohle jsou věci, které v kabině řešíme.“

Vaši fans hrozili bojkotem zápasů, jestli Hudáček nastoupí. Neříkejte, že tahle atmosféra se do šatny vážně nepromítla...

„O tom jsme samozřejmě slyšeli. Hrozně by nás mrzelo, kdybychom o naše fanoušky přišli z jakéhokoliv důvodu. Podporují nás, jsou to Kladeňáci tělem i duší a my je potřebujeme.“

Zajímáte se jako vrcholový sportovec o politiku a dění ve světě?

„Ano, zajímám se, a abych řekl pravdu, nevím, jak moc je pro lidi můj politický názor důležitý. Respektive necítím se jako člověk, podle kterého by se někdo měl orientovat v politice, jsem v první řadě sportovec a otec.“

To beru. Když se podle něj nebude nikdo řídit, ani nezkusíte svůj pohled nahodit?

„Nemám problém říct nahlas, že v Česku volím pravici a že jsem hodně rád, kdo je teď náš prezident. Jsem jednoznačně proti válce na Ukrajině a ruská agrese za mě není v pořádku a odsuzuji ji. Nemám rád války, tohle řešení je vždycky šílený a nejvíc na něj vždycky doplatí obyčejní lidé. Ani ne tolik politici, kvůli kterým jsou, ale opravdu lidi. Jako tátu od rodiny mě z toho vyloženě mrazí, že bych se s dětmi musel někde schovávat a nad námi lítaly rakety. Je děsivý, čím si Ukrajina prochází. To, jak přemýšlím u voleb, říkám jenom proto, že jsem veřejně známý člověk a současná debata se kolem politiky točí. Mě do ní zatahuje spousta lidí.“

Tím pádem se vás i dost dotýká, když si o sobě přečtete, že podporujete Rusko, protože jste pomohl přivést do Kladna Hudáčka?

„No jasně. Ale taky chci říct, že pokud někdo volí v Česku levici, a nemyslím extrémní levici, neznamená to, že bych ho neměl chtít na Kladně nebo předtím v Hradci na zimáku. Za mě je důležitý respektovat názor ostatních lidí, když pro něj máte svoje argumenty, pokud to nejsou zrovna totální nesmysly.“

Chápu, jen doba míří do stavu, že nejsi se mnou, jsi hňup a škrtám tě z života.

„Právě a to je hrozně blbý. Co se týká názoru na válku na Ukrajině, ten mám, myslím, naprosto stejný jako drtivá většina společnosti.“

Nezlobte se, ale právě s případem angažování brankáře Hudáčka a jeho vyjádřením pro klubový web, že jste ho do klubu dostal vlastně vy, tahle teze dostala ránu. Neviděl jste v něm v tu chvíli symbol, který hokejem v KHL a řečmi o návratu do Ruska, reprezentuje něco jiného?

„Jsem kapitán klubu, který mě vychoval, chci udržet extraligu pro jeho fanoušky, pro město, záleží mi na tom, aby tady byla dobrá mládež. Cítím zodpovědnost. Proto jsem zavolal brankáři, který nikde nechytal. V týmu se řešila po zranění Adama Brízgaly brankářská situace. Protože se osobně s Julou známe, zeptal jsem se ho, zda je v tréninku a má zájem chytat. Následně jsem předal kontakt našemu vedení.“

Symbol jste tedy neviděl?

„Ne a měl jsem. Najednou jsem viděl, že třeba hokejové Kladno je taky silný symbol pro spoustu lidí. Měl jsem o tom přemýšlet taky tak. Současně s Julou nemám žádný problém, navíc je dobrý brankář. Jen jsem se měl dívat i dál než na hokej. Ale jen bych chtěl, aby bylo jasno, že tohle nedělám pro nějaký svoje PR. To je blbost a nikomu ani svůj názor necpu. Jen chci říct věci ze svého pohledu, pro mě je důležitý je vysvětlit. A jsme lidi, děláme chyby. Já ji udělal v tom, že jsem se díval jen čistě na hokejovou stránku. Tady by nám Jula hrozně pomohl, tím jsem si byl jistý. Upřímně, jeho spojení s KHL mě nenapadlo, když jsem mu volal. Hledal jsem pomoc pro Kladno.“

Kdyby vám bylo o deset let méně a přiletěla nabídka třeba z CKSA Moskva nebo Petrohradu, ve hře by byly velké peníze. Bylo by to dilema?

„Nebylo, určitě bych tam nešel. A důvod je jasný, jak jsem říkal, jsem proti tomu, jak Rusko napadlo Ukrajinu, a i proti celé Putinově propagandě v KHL.“

Jen teď možná dostanete naloženo od hlasité české menšiny, která naopak válku podporuje nebo dělá, že nevidí. Klid mít nebudete.

„S tím se srovnám. Celá situace mě mrzí, byl bych šťastný, kdybychom znovu žili v době, kdy se můžeme soustředit jen na naše výkony a výsledky, a neřešili nic jiného. Ty teda nejsou zrovna oslnivé, ale je to pořád jen sport. Kéž bychom zase mohli řešit jednou jen hokej, fotbal, hádali se o něm. Bylo by fajn, kdyby sport byl zase hlavním tématem a ne války, násilí, vraždy.“

Tak se ke sportu pojďme ještě obrátit. Je Kladno tým, který má šanci odrazit útok Mladé Boleslavi?

„Věřím, že tvrdou prací, když budeme hrabat jeden za druhého, dovedeme následující zápasy urvat. Pak ještě promluvíme do bojů o play off.“

