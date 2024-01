18 dnů v kuse! Tak dlouho budou lásky slávistů bez mužů: Slaměné vdovy

Lůžko nikdo nezahřívá, na polštáři chybí obrys mužské tváře, něha se vytratila někam na konec světa. Takhle to teď mají manželky, partnerky a lásky slávistů. Na mučivě drahnou dobu!

Jsou z nich slaměné vdovy odkázané na mobily a na neosobní vynálezy, jako je Skype. Jen namátkou, Sparta 10, Plzeň 9, Ostrava 9 dnů. Slavia ale 18 dnů v kuse! Na tak dlouho odfrčeli včera sešívaní do Portugalska na přípravný kemp. Mají ho nejdelší ze všech ligistů! Hráči to museli svým rozkošným ženám nějak zdůvodnit, než jim vlepili hubičku na rozloučenou. Provod a Jurečka Petrám, Hromada Tereze, posila z Plzně Staněk Anetě...

Kluci souhlasili

Bývaly totiž doby, kdy červenobílí zimní pobyt v cizině půlili na dvě části. „Kluci souhlasili s tím, že to letos uděláme v jednom zápřahu, a vedení klubu také. Je to logické kvůli nevyzpytatelnému lednovému počasí. V Algarve je stabilně teplo, máme tam připravená hřiště. To naše tréninkové tady bychom mohli při dvou trénincích denně zničit.“ Tak vysvětlil Blesku unikátní čas přípravy vedoucí týmu a klubová legenda Stanislav Vlček (47).

A tak se hoši trenéra Jindřicha Trpišovského (má jich na soupisce pětatřicet) po fyzických testech odebrali na pobřeží Atlantiku. V Algarve mají fajnových +18 °C. Jejich drahé polovičky v Praze protivných -4 °C…