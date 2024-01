Bolestná slova slavného kouče Erikssona: Zbývá mi rok života!

Fotbalovým světem otřásla smutná zpráva. Bývalý švédský fotbalista a trenér Sven-Göran Eriksson (75) prozradil, že trpí rakovinou slinivky břišní, která je v posledním stádiu. Podle jeho slov je nemoc nevyléčitelná a zbývá mu maximálně rok života.

O zdravotním stavu bývalého trenéra anglické reprezentace se začalo spekulovat poté, co minulý rok skončil jako sportovní ředitel Karlstadu v rodném Švédsku. Nyní přiznal, že tehdy zkolaboval při ranním běhu. Poté byl okamžitě hospitalizován a v nemocnici lékaři zjistili, že je vážně nemocný. „Není to dobré. Všichni si mysleli, že to je rakovina a obavy se bohužel naplnily. Musím ale bojovat, dokud to půjde,“ řekl Eriksson.

Ve švédské rozhlasové stanici P1, byl rodák ze Sunne dotázán také na prognózu jeho nemoci a odpověď fotbalové fanoušky nepotěšila. „V nejlepším případě mi zbývá rok života, možná i méně. Člověk si ale nemůže být nikdy jistý, je lepší na to nemyslet,“ prozradil Eriksson, který prodělal také mozkovou mrtvici. „Nevědí, jak dlouho jsem měl rakovinu, možná měsíc, nebo rok,“ dodal.

„Přišlo to zničeho nic. A byl to šok,“ vzpomněl si na okamžik, kdy se od lékařů dozvěděl diagnózu. „Nemám žádné velké bolesti. Ale byla mi diagnostikována nemoc, která se dá zpomalit, ale ne operovat. Tak to prostě je.“

Muž, jenž dovedl k ligovým titulům IFK Göteborg, Lazio, Benfiku a trénoval i AS Řím či Manchester City, se snaží na nemoc nemyslet.„Musíte oklamat mozek. Je snadné skončit v situaci, kdy sedíte doma, cítíte se mizerně a litujete se. Ale já se chci pořád dívat na věci pozitivně,“ řekl.

Rakovině slinivky v poslední době podlehl například bývalý italský fotbalista Gianluca Vialli. Někdejší hráč a trenér Chelsea zemřel před rokem, bylo mu 58 let.

Hvězdná kariéra

V průběhu své zářné trenérské kariéry dosáhl Eriksson několika velkých úspěchů. Asi největším hrdinou se stal v Laziu Řím. S nimi se mu podařilo vyhrát italskou ligu, stejně jako národní pohár. Nezaostával ani v evropských soutěžích a nad hlavu zvedl trofej pro vítěze Poháru UEFA. S týmem z hlavního města Itálie pak opanoval také Pohár vítězů pohárů.

Jeho nejznámější štací však bylo vedení anglického národního týmu, na jehož lavičce působil v letech 2001 až 2006 a se kterým se zúčastnil jednoho evropského a dvou světových šampionátů. V tu dobu patřil k nejslavnějším trenérům světa, ačkoliv žádného velkého vítězství v reprezentačním fotbale nedosáhl.