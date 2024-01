Bývalého šéfa Micka Schumachera vyhodili: Nenechali ho se ani rozloučit!

Syn Michaela Schumachera ztratil místo ve stáji Haasu F1, když byl svérázný Ital zrovna u kormidla. Zkušený Günther Steiner (58) odchází po dlouhých 8 letech u týmu, který sám pomohl založit. Rozliční experti pak vidí šance jeho nástupce spíše pesimisticky i s ohledem na finanční prostředky a přístup majitele. Güntherův odchod byl ale velmi trpký...

Rodák z italské Merany (58) vedl stáj Haas F1 od samotného počátku, tedy od roku 2016, kdy se společně s majitelem Genem Haasem (71) podílel na jejím založení. Ve středu bylo oznámeno, že závodnická organizace s Güntherem Steinerem neprodlouží smlouvu a může si tak hledat jiné zaměstnání.

V poslední době mezi oběma muži panovaly značné neshody ohledně investic a technického směřování týmu. Velký boss Gene Haas nebyl spokojen s výkony a umístěním svých svěřenců v Poháru konstruktérů 2023, kde americká stáj skončila až na poslední příčce. A ani výsledky z předchozích ročníků nebyly o nic lepší, a tak si situace žádala rázný krok. Do vedení stáje tak usedl na místo Steinera japonský inženýr Ajao Komacu (47), který v organizaci rovněž působí od samého začátku. Má za úkol přinést okamžité zlepšení, ovšem mnoho odborníků k tomu má jisté výhrady…

Reportér Graig Slater prozradil, jakým stylem se mělo se Steinerem na konci jeho působení u Haasu zacházet. „Bylo mi řečeno, že se o tom dozvěděl ke konci prosince. Neměl možnost se v továrně s nikým rozloučit. V současné době je stále ve Velké Británii. Pokud mohu odhadovat, je pro něj překvapení, že mu neprodlouží smlouvu," snažil se vcítit do situace »propuštěného« Steinera.

Mickův vyhazov

Již bývalý kormidelník Haasu si při jednání o dalším působení ve stáji »vypil vlastní medicínu až do dna«. To právě Günther Steiner vypudil po 2 sezónách mladého Micka Schumachera (24) z Formule 1, jehož místo nakonec zaujal zkušenější krajan Nico Hülkenberg (36). Předtím se iSteiner několikrát pustil do syna legendy, jehož nehody během kvalifikace v Džiddě a při závodě v Monaku přišly tým velice draze.

Pomyslnou poslední kapkou byla podle všeho Schumacherova kolize při Grand Prix Japonska 2022, po níž tehdejší šéf Haasu ztratil veškerou důvěru v mladého Schumachera. „Stalo se to v zasra*** kole před návratem do boxů! Ano, bylo na trati mokro, ale nikomu jinému se nepodařilo na cestě do boxů odepsat auto. My jej ztratíme po 5 minutách a musíme postavit nové. Nemůžu mít pilota, kterému nevěřím, že dokáže bezpečně zajet inlap. Je to směšné. Kolik lidí bych mohl zaměstnat za 700 tisíc dolarů (přes 15 milionů korun.)? A já ty peníze teď musím někde sehnat,“ běsnil tehdy vztekem zarudlý Steiner v rozhovoru pro The Times.

Výměna pilotů ho dle jeho vlastních slov nijak netěšila. Z hlediska výkonnosti ale prý byla naprosto nevyhnutelná. „Prostě jsem si s ním sedl a vysvětlil mu, že potřebujeme tým posunout dopředu se zkušeným jezdcem… Jednat se Schumacherem není snadné, jak si jistě dokážete představit. Každopádně měl na to 2 roky. Nedostali jsme se tam, kam jsme chtěli, a já jsem musel udělat změny. Nemůžete bít mrtvého koně,“ řekl bez servítek v rozhovoru pro britskou redakci iNews. Jeho rozhodnutí poté kýžené výsledky nepřineslo, proto se nyní musí z Formule 1 pakovat i někdejší Mickův šéf.