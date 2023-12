Schumacher o vyhazovu z F1 i novém angažmá: Bylo těžké sledovat ostatní

Po dvou sezonách u Haasu neprojevil zájem o služby Micka Schumachera žádný ze současných týmů formule 1. Rozhodně tomu však nepomohlo ani načasování výpovědi, která přišla až na poslední chvíli. Mladému pilotovi tak nezbylo nic jiného, než přijmout nabídku Stříbrných šípů na pozici náhradníka. Díky tomu mohl alespoň nějakým způsobem zůstat v kontaktu se světem formule 1.

„Všechno se to přihodilo strašně pozdě,“ postěžoval si pilot. „Den před začátkem posledního závodního sezony mi bylo řečeno, že v příštím roce nebudu na startovním roštu. Nebyl čas hledat nové angažmá a tak jsem využil nabídky od Mercedesu, kterou jsem dostal již dříve,“ popsal.

Během Velkých cen byl mladý Němec často vidět na záběrech z paddocku po boku týmového šéfa Mercedesu Toto Wolffa. Ten si jeho služby nemohl vynachválit a s uznáním se o něm vyjadřovali i Lewis Hamilton a George Russell. Sám Mick by se však pochopitelně raději viděl v kokpitu.

„Letos mi závodění strašně chybělo. Je to něco, co jsem rád dělal odmalička. Někdy bylo docela těžké sledovat, jak ostatní jezdci vyjíždějí na trať,“ uvedl. Patrně to bylo jedním z důvodů, proč se rozhodl využít nabídky od francouzské značky Alpine, která v příštím roce vstoupí do nejvyšší třídy vytrvalostního světového šampionátu.

Tým jej potvrdil jako jednoho z šesti pilotů pro sezonu 2024. Kromě něj bude za stáj jezdit například také Ferdinand Habsburg, pravnuk posledního rakousko-uherského panovníka, císaře a českého krále Karla I.

Schumacher prozradil, že své kroky konzultoval i s blízkým přítelem a mentorem Sebastianem Vettelem. „Krátce jsme o tom mluvili. O motosportu toho ví strašně moc, takže jsem se ho zeptal na jeho názor.“

Mick bude stále zastávat také roli rezervního pilota u Mercedesu. Tým Alpine je prý srozuměný s tím, že formule 1 je pro mladého závodníka stále prioritou. Pokud by ho Stříbrné šípy povolaly, bude okamžitě připravený zaskočit. „Jestli se přihodí něco nečekaného, určitě mě Alpine nebude v cestě do formule 1 brzdit,“ ujišťuje.

Ačkoliv návrat do královny motorsportu nebývá jednoduchý, některým pilotů se to v minulosti povedlo. Naposledy se tímto šťastlivcem stal i Daniel Ricciardo, který nečekaně před půlkou sezony vystřídal v sedačce Scuderia AlphaTauri Nycka de Vriese.

Podle Schumachera juniora by podobný scénář v jeho případě byl z říše snů. Daleko reálnější naděje vidí v sezoně 2025. „Bohužel spousta smluv je víceletých. Je to těžká situace, ale v roce 2025 by se mohla některá místa uvolnit, takže uvidíme. Je mi ale jasné, že místo v F1 si musím zasloužit,“ zakončil.