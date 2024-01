Mané (31) po svatbě s dlouholetou přítelkyní (18): Otec nevěsty popsal detaily vztahu!

Zpráva o kuriózní veselce vyvolala na Starém kontinentu pořádný rozruch. Hvězdný senegalský fotbalista Sadio Mané (31) se před několika dny oženil se svou dlouholetou přítelkyní Aishou Tambaovou (18), se kterou údajně tvoří pár již od teenagerských let. Její otec Amadou nyní odhalil pikantní podrobnosti o svazku své dcery!

Senegalský křídelník Sadio Mané (31) kdysi o své budoucí manželce prohlásil, že musí být zejména pobožná muslimka bez lacinného pozlátka. „Žena, kterou si vezmu, nebude na sociálních sítích. Chci si vzít ženu, která respektuje Boha a dobře se modlí. Každý má svůj vlastní způsob, jak si najít lásku," maloval si vysněnou choť slavný rodák z Bambali.

Zdá se, že současná hvězda saúdskoarabského Al-Nassru přece jen našla tu pravou… Tou se stala jeho novomanželka Aisha Tambaová (18), jenže jejich poměr rozhodně nepatří mezi ty konvenční. Kvůli veselce v rodném Senegalu teď bývalý hráč Liverpoolu či Bayernu Mnichov čelí jisté kontroverzi a negativní kritice hned z mnoha různých důvodů!

Ačkoliv senegalské zákony stanovují hranici pro uzavření sňatku s dospělým člověkem na 16 let, v evropské či zámořské společnosti jde o velké tabu, neboť je věkový limit obvykle posunut na 18 či dokonce 21 let. V tomto ohledu nelze tedy Maného soudit, jelikož je jeho manželství i předchozí vztah s tehdy teprve šestnáctiletou Aishou naprosto legální.

Smluvený svazek se nyní snaží obhájit také její otec Amadou Tamba, který pracuje ve stavebnictví a pro Maného v minulosti realizoval nejeden projekt. Jeho novopečený tchán poté ubezpečil veřejnost, že na svou dceru nevyvíjel žádný nátlak.

„Já, moje žena a Aisha jsme před více než 2 lety navštívili Maného rodinu a tam se s ní poprvé setkal. Pravděpodobně v ní viděl něco výjimečného a jeho rodiče ji rovněž ocenili. Přišli za mnou a vše jsme probrali, jak velí tradice. Na všem jsme se dohodli a jen čekali na správný den,“ popsal rodinné vdavky. Na schůzce bylo též rozhodnuto, že se svatbou počkají do chvíle, dokud mladičká dívenka nedokončí školu, kterou ji údajně zafinancoval sám Mané.

„S hodnotami a vším, co o něm slyšela, souhlasila dobrovolně. Ale jako rodiče jsme ji také vedli a radili jí, aby se rozhodla svobodně. Bůh udělal to, co je pro ni nejlepší," vysvětloval dále její otec nevěsty, kterého prý vzorný muslim Mané hodně naučil, proto neváhal ani minutu a dal mu ruku své dcery. Otázkou ale zůstává, na kolik vlastně může být takové manželství doopravdy dobrovolné, když se jedná o předem domluvený sňatek v islámské zemi, kde je ženám upíráno právo svobodného rozhodnutí.