Dream team saúdské ligy: světové hvězdy, Senegalci či „ruský Brazilec“

Video se připravuje ... Změní Saúdská Arábie svými megalomanskými přestupy nadobro fotbalovou mapu? S obavami z nového trendu na přestupovém trhu přišel kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. „Nejhorší na tom všem je, že v Saúdské Arábii je přestupové okno otevřené o tři týdny déle. Pokud je to pravda, pak to přinejmenším klubům v Evropě moc nepomáhá. UEFA nebo FIFA musí najít nějaká řešení. Nevím v tuto chvíli přesně, co se stane, ale už teď to na nás má vliv. Budeme se s tím muset naučit žít a umět se s tím vypořádat. Více ukáže čas.“ Jedno je ale jisté, toto fotbalové léto patřilo šejkům. Pojďme se podívat na nejlepší jedenáctku, kterou by saúdskoarabská liga mohla dát dohromady.

Édouard Mendy brankář

31 let

Al-Ahlí

Senegal

V týmu od: 1. července 2023

Přestupová částka: 18,5 mil. eur (444 mil. korun) Udělal si jméno ve Francii a v roce 2020 odcházel s velkou pompou do Chelsea, kde měl vyvinout tlak na náladového potížistu Kepu. Dva roky se to vlastně dařilo. Mendy Španěla z brány vystrnadil. Jenže ani on se tu a tam nevyvaroval zbytečných zaváhání. Když se v prosinci minulého roku zranil a mimo hru zůstal více než čtvrt roku, Kepa si opět přivlastnil pozici mezi tyčemi a pak už tam Senegalce nepustil. Londýnská štace možná trvala kratší období, než sám Mendy čekal, ale podepsal se třeba pod triumf v Lize mistrů 2021. V 31 letech už se dal předpokládat pozvolný pokles, i když tohle je věk, který pro gólmany ještě nic neznamená a Senegalec pravděpodobně ještě Al-Ahlí odvede cenné služby. Kdo další přichází v úvahu mezi brankáři: David Ospina (Al-Nassr)

Jason Denayer obránce

28 let

Al-Fateh

Belgie

V týmu od: 23. července 2023

Přestupová částka: volný hráč Vlasatý Belgičan nikdy nepatřil mezi prvotřídní superhvězdy, ale k širší elitě na stoperském postu určitě ano. Jeho letní přesun do Saúdské Arábie v záplavě ofenzivních hvězd odjinud poněkud zapadl. Denayer už ale má s arabským světem své zkušenosti. Přestoupil totiž ze Spojených arabských emirátů. Předtím si vyzkoušel třeba Premier League ještě v dresu Sunderlandu a kopal tři roky za Lyon. V životopise má zanesených i 36 startů v belgické reprezentaci, do které se kdekdo nedostane.

Kalidou Koulibaly obránce

32 let

Al-Hilal

Senegal

V týmu od: 1. července 2023

Přestupová částka: 23 mil. eur (552 mil. korun) V Neapoli byl senegalský obr opěvován. Je pro něj trochu smůla, že odešel do Chelsea před památnou poslední sezonou, kdy se pod Vesuv vrátil titul. Anglie mu navíc zdaleka tolik nesedla jako horkokrevný jih Itálie. Svezl se se špatnou formou celého týmu. Podobně jako kumpána Mendyho brzdilo zranění a v závěru sezony na Stamford Bridge už seděl na lavičce. S Mendym mají za sebou nespočet bitev v reprezentaci a potkali se i v Londýně, v Saúdské Arábii však budou soupeři. Koulibaly se stal bezpochyby největší hvězdou obranných šiků saúdské ligy.

Marcel Tisserand obránce

30 let

Al-Ettifaq

DR Kongo

V týmu od: 21. srpna 2022

Přestupová částka: 3 mil. eur (72 mil. korun) Zkušenostmi z Francie, Německa a Turecka se nemůže pochlubit každý. Marcel Tisserand při svém působení v Evropě podobně jako Denayer nepatřil k opěvovaným bekům, ale v arabském světě je za hvězdu už jen díky soutěžím, kterými prošel. To ale nesnižuje jeho schopnosti, kdy dokáže působit i na stoperském postu s jistou dávkou elegance. Vedle vazouna Koulibalyho tak v našem výčtu nesmí chybět, i když ve skutečnosti budou nastupovat proti sobě. Tisserand už navíc ví, o čem tamní soutěž je. Za Al-Ettifaq načne už druhou sezonu. V té minulé pomohl týmu s druhou nejhorší ofenzivou na celkové 7. místo tabulky, což se považuje za úspěch. Kdo další přichází v úvahu mezi obránci: Jack Hendry (Al-Ettifaq), Bruno Viana (Al-Hazem), Alex Telles, Ghislain Konan (Al-Nassr)

Marcelo Brozovič defenzivní záložník

30 let

Al-Nassr

Chorvatsko

V týmu od: 3. července 2023 V Interu Milán strávil devět let, ke konci angažmá dokonce v Itálii nosil kapitánskou pásku a loučil se finálovou účastí v Lize mistrů. Je taky tučně podepsán pod chorvatskou jízdu posledních let na mezinárodní úrovni. Odchovanec Dragovoljacu možná nerozzáří šejky tak jako některé ofenzivní hvězdy, ale bez debat patří mezi nejužitečnější přírůstky saúdské ligy. V týmu se potká se Sekem Fofanou, který si bude také dělat zálusk na pozici zataženého dispečera hry. Brozovič je ale větší hvězda a jistě dostane přednost, pokud nebudou hrát oba vedle sebe. Kdo další přichází v úvahu mezi defenzivními záložníky: N'Golo Kanté, Fabinho (oba Al-Ittihad)

Jordan Henderson záložník

33 let

Al-Ettifaq

Anglie

V týmu od: 27. července 2023

Přestupová částka: 18 mil. eur (432 mil. korun) Střed pole bude v Saúdské Arábii parádně zaplněn, takže by na Hendersonově místě mohlo hrát dalších pět lidí. V našem „top týmu“ má své místo jako spojka mezi obranou a útokem vedle Brozoviče, protože dál už to bude jen výkvět ofenzivních tahounů. Ikona Liverpoolu, kde dokonce dělal pod Jürgenem Kloppem kapitána, když na to přišlo, bude nastupovat pod jinou legendou Reds - koučem Stevenem Gerrardem. Je potřeba dodávat něco víc? Ve 33 letech už šel Henderson jen dohrát kariéru, poznat fotbal taky z jiné stránky. Navíc přestoupil do týmu, který nepatří v lize k top favoritům, takže bude zajímavé sledovat, jestli dokáže změnit věci k lepšímu.

Sergej Milinkovič-Savič záložník

28 let

Al-Hilal

Srbsko

V týmu od: 12. července 2023

Přestupová částka: 40 mil. eur (960 mil. korun) Když se v létě konečně dovařil jeho přestup do Saúdské Arábie, kdekdo si jen tak povzdechl. Sergej, jak si nechává psát na dres, měl větší předpoklady než osm let kopat za Lazio a pak tradá mimo Evropu. Svého času o jeho koupi reálně uvažoval i Real Madrid. Španělský rodák reprezentující Srbsko to však nikdy do top velkoklubu nedotáhl. Ne, že by v 28 letech bylo pozdě, ale to by musel výkonnostně v Al-Hilalu doslova explodovat. Bratr Vanja nadále zůstává v Itálii, chytá za FC Turín, sestra Jana se věnuje basketbalu. Kdo přichází v úvahu mezi středními záložníky: Rúben Neves (Al-Hilal), Éver Banega (Al-Šabab), Pity Martínez (Al-Nassr)

Sadio Mané levý záložník/křídlo

31 let

Al-Nassr

Senegal

V týmu od: od 1. srpna 2023

Přestupová částka: 30 mil. eur (720 mil. korun) Třetí senegalská perla v našem výčtu. Maného hvězda dosáhla největšího lesku v Liverpoolu. Možná i on sám cítí, že přesun do Bayernu Mnichov byl chybou. Kdyby se mu v Německu dařilo a byl tahounem, pravděpodobně by se tento transfer nekonal, ale šejkové využili situace. Jenže nejvíc se Sadio v Bavorsku „proslavil“ březnovým výbuchem vzteku v kabině. Mané je však spíše spojován s pozitivy. Doma v Senegalu postavil školu a nemocnici a stále nezapomíná, že pochází z chudých poměrů. V Al-Nassru by měl být s Andersonem Taliskou hlavním sparing partnerem Cristiana Ronalda v honbě za góly a titulem. Kdo přichází v úvahu mezi levými křídly: Allan Saint-Maximin (A-Ahli), Jota (Al-Ittihad)

Malcom pravý záložník/křídlo

26 let

Al-Hilal

Brazílie

V týmu od: 26. července 2023

Přestupová částka: 60 mil. eur (1,4 miliardy korun) Poslední čtyři roky strávil v Zenitu Petrohrad, takže se o něm toho kvůli ruské invazi na Ukrajinu tolik neví a hrál v podstatě za zavřenými dveřmi. V minulé sezoně ruské ligy však explodoval. Ve 27 zápasech nastřádal 23 gólů, sedm asistencí a přilákal tak zájem arabského světa. V minulosti se také neprosadil v Barceloně a kopal v Bordeaux. V 26 letech by ještě alespoň jeden velký přestup stihnout mohl. Je však otázkou, zda potvrdí svá čísla z úplně jiné dimenze. Na to, že v posledních letech byl prověřen „jen“ Ruskem, je částka za něj možná až nesmyslná. Kdo přichází v úvahu mezi pravými křídly: Rijád Máhriz (Al-Ahlí), André Carrillo (Al-Hilal)

Karim Benzema útočník

35 let

Al-Ittihad

Francie

V týmu od: 1. července 2023

Přestupová částka: volný hráč Poslední držitel Zlatého míče by klidně dál mohl fungovat jako rozdílová jednotka Realu Madrid, pokud by byl zdráv. Vždy, když nastoupil, bílý balet směrem dopředu pookřál, ale tohle spojení se rozpadlo po 14 letech. Benzema má před sebou novou výzvu, kterou kromě titulu pro svůj tým může být nechat za sebou v tabulce střelců Cristiana Ronalda. Al-Ittihad je sice až tím třetím vzadu za Al-Nassrem a Al-Hilalem, ale spolu s Kantém, Fabinhem či Jotou bude kousat i Benzema vepředu.