Lehečkovo poprvé: Porazil Drapera, vyfasoval hada a pak… Slavil v tryskáči!

To byla jízda! Nadřel se, prohrával, ale první trofej z turnaje ATP si přece odvezl! Tenista Jiří Lehečka (22) ve finále v Adelaide udolal Brita Drapera 4:6, 6:4, 6:3. A oslavy se odehrály cestou do Melbourne na palubě letadla!

Jiří ukončil takřka čtyřleté čekání na českého vítěze turnaje ATP. Naposledy triumfoval na elitním okruhu Jiří Veselý (30) v únoru 2020 v indickém Puné. „Je to můj první titul a je to pro mě hodně emotivní. Neuvěřitelné!“ řekl Lehečka, když mu předali originální trofej, dřevěného hada. „Chci poděkovat svému kouči Michalu Navrátilovi. Na tenhle moment jsme čekali dlouho a teď je to tady. Moc děkuji i své rodině a všem, kteří mi drží celou dobu palce.“

Přípitek pivem

Zápas trval dvě hodiny a devět minut, únavu před vstupem do Australian Open (v úterý ráno Jiří nastoupí proti Španělu Zapatovi) setřásal Lehečka v tryskáči. Cestu do Melbourne dlouhou zhruba 650 kilometrů si s trenérem Michalem Navrátilem zpestřil přípitkem italským pivem. „Peroni nikdy nechutnalo tak skvěle,“ užíval si radost.

Víte že…

Lehečka za vítězství v turnaji inkasuje v přepočtu 2,27 milionu korun. V žebříčku ATP se posune na životní 23. místo.