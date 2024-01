Šance Čechů v Austrálii: Teenagerky a esa, Nosková dokonce černým koněm

Do Melbourne by měla dorazit sebevědomá a také trochu naštvaná za loňský rok. Tehdy oslnila postupem do finále velkého turnaje v Adelaide a téměř nestihla navazující kvalifikaci Australian Open. Té jí pořadatelé mohli ušetřit udělením volné karty do hlavní soutěže, což se nabízelo. Nosková nakonec kvalifikačním sítem neprošla, letos je ale vše jinak. Žebříčkově patří přímo do velkého pavouku, v Brisbane zvládla tři třísetové zápasy a cestou do semifinále si připsala cenné skalpy Mirry Andrejevové či Sorany Cirsteaové. Další velký talent z Česka může při premiéře v Melbourne myslet na hodně zajímavé tažení, byť los prvního kola proti krajance Marii Bouzkové je pro český tenis hodně smolný. A ve 3. kole potenciálně čeká světová jednička Iga Šwiateková.