Dietolog o hubnutí v MMA: Někteří kouči nevědí... Vémola chodí na hranu

Hubnutí před zápasem bez zbytečného risku. Experti z Institutu moderní výživy připravili protokol pro shazování na splnění váhového limitu. Ten úspěšně testovali na týmu Reinders MMA, do něhož patří elitní bojovníci z domácí scény. „V prestižních zahraničních organizacích několik zápasníků dokonce zemřelo, když použili některé extrémní metody hubnutí těsně před zápasem. My se to snažíme dělat rozumně a na základě vědecky podložených výzkumů,“ říká nutriční terapeut Miroslav Šindelář.

Ve své praxi nejste plně zaměřeni na MMA. Co vás vedlo k sepsání vaší publikace?

„S bojovníky, se kterými spolupracujeme, se ke shazování snažíme přistupovat rozumně. Vadí nám prostředí a broscience (výsměšný termín pro rádoby odborné postupy) mezi některými trenéry bojových sportů, kteří často shazování a výživu probírají se svěřenci. Bohužel někteří nemají vysoké povědomí o zdravé sportovní výživě, a jaké postupy v hubnutí jsou opravdu osvědčené. Setkávali jsme se s tím, že docházelo k poškození zdraví zápasníků. Vidíme to i dnes, kdy i v prestižních zahraničních organizacích několik zápasníků dokonce zemřelo, když použili některé extrémní metody hubnutí těsně před zápasem.“

Jaké jste zaznamenal extrémní metody?

„Byly i případy, kdy trenéři navlékli bojovníky do neprodyšných sauna obleků, zavřeli je na dlouhou dobu do sauny, kde je nechali šlapat na rotopedu. To si sami zdokumentovali a zveřejňovali na sociálních sítích. Někteří pak ani nemohli den poté nastoupit do zápasu, a ten se musel kvůli jejich zdravotnímu stavu zrušit. My se to snažíme dělat ověřenou cestou na základě vědecky podložených postupů, aby nedošlo k poškození zdraví, protože to je přednější než sportovní výkon. Drastické hubnutí a odvodňování se neodráží pouze na zdraví, ale i sportovním výkonu. Představitelem těchto extrémních hubnutí je Karlos Vémola. Nevím, jestli vše co říká, je pravda, ale podle toho co zveřejňuje, jde na hranu, což se na jeho zdraví může podepsat.“

Mohlo právě to drastické shazování ovlivnit jeho výkon v posledním zápase?

„Tady bych mohl jen spekulovat, což nechci. Na KO se podílí řada faktorů. Výživa a míra hydratace se mohou spolupodílet na celkovém stavu bojovníka, ale nechci říct, že za všechno může výživa.“

Přispívá tedy dehydratace a odvodňování k nebezpečí knockoutu?

„Teoreticky ano. Když bojovník nastoupí do zápasu ve stavu dehydratace, kdy po vážení špatně doplní živiny a vodu, zvyšuje se nebezpečí otřesu mozku a KO. Nezávisí to samozřejmě jenom na stavu hydratace a výživě. V MMA je výhoda velkého rozestupu mezi vážením a samotným zápasem. Bavíme se o čtyřiadvaceti a šestatřiceti hodinách. Většina bojovníků tak stihne doplnit potřebné živiny a vyhne se tak zbytečnému riziku.“