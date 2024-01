Vémola jako Baba Vanga: Předpověděl, jak dopadne souboj Soukupa s Bejrem!

Hlavním tahákem galavečera Clash of the Stars 7 byl zápas mezi televizním magnátem Jaromírem Soukupem (54) a yotuberem Alešem Bejrem (46), který byl podle fanoušků i sázkových kanceláří mírným favoritem. Jiný konec však, jako jeden z mála, predikoval známý MMA zápasník Karlos Vémola (38), jehož předpověď se nakonec vyplnila do posledního puntíku.

Stalo se to, co si nikdo z fanoušků rychle rostoucí bojové organizace nepřál. Aleš “Psychopat“ Bejr už při cestě do ringu vypadal jako smyslů zbavený a z jeho křečovitého výrazu v obličeji bylo jasné, že Soukupa v kleci nečeká nic snadného. Z majitele TV Barrandov naopak čišila lehká nervozita a lidé, kteří se rozhodli na tuto bitku vsadit své peníze, měli v tu chvíli jasného favorita.

S jiným průběhem zápasu však počítal ostřílený matador Karlos Vémola. Ten stihl před úvodním gongem očekávaného duelu vyjádřit svůj názor a ukázal, že kromě MMA mu sedí také věštění z koule. „Podle mě ten zápas nedojde do konce. Podle mě to skončí diskvalifikací, protože Bejr nebude boxovat,“ řekl pro iSport.cz první Čech, který bojoval v organizací UFC.

A jak “Terminátor“ řekl, tak se také stalo. Hned v prvních vteřinách byly totiž Bejrovi odečteny dva body za opakované údery hlavou a ani po upozornění od rozhodčího se nic nezměnilo. Šálek následně přetekl po třetím faulu, kdy Soukupa sevřel do kravaty a judistickým chvatem ho složil k zemi. Sudímu tak nezbývalo nic jiného, než “Psychopata“ diskvalifikovat a zápas ukončit.

Bejr tak kromě fanoušků, kteří se na tento zápas těšili, naštval také řadu sázkařů. Na sociálních sítích se strhla lavina nenávisti a lidé si přejí, aby se už tento blázen v Clash of the Stars nikdy neukázal. Jediný, kdo se mohl celé situaci smát, byl jasnovidec Karlos Vémola, kterého tato událost nemohla zvednout ze židle a možná mu i vydělala nějakou tu korunu.