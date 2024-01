Nová štace pro Šilhavého v Asii. Agent: Česká trenérská škola tam má zvuk

Vypadá to, že Jaroslav Šilhavý bez práce dlouho nezůstane. Na podmínkách je domluvený v Ománu, kde by se měl stát hlavním trenérem reprezentace. V uplynulých dnech byl přímo v Maskatu, kde o nabídce rokoval s klíčovými personami tamního fotbalového svazu. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je s detaily smlouvy spokojený a měl by na novou štaci kývnout. S sebou by si měl vzít i dva kumpány, s kterými spolupracoval u českého národního týmu.