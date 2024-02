Davis Cup: Česko - Izrael 2:0. Jistí Menšík i Lehečka. Pomohly tie-breaky

Češi mohou završit triumf už v nedělní čtyřhře, která začne ve 13:00. Do ní Navrátil nominoval Tomáše Macháče a Adama Pavláska, kteří by se měli střetnout s Edanem Lešemem a Royem Stepanovem. V dalších dvouhrách by měli nastoupit Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení se ale ještě může měnit.

Menšík splnil proti 415. hráči světa Olielovi roli favorita a zvítězil za hodinu a 36 minut. Soupeře porazil na vítězné míče 32:11, zaznamenal také deset es. Prostějovský rodák si udržel v Davis Cupu stoprocentní bilanci, ve dvouhře vyhrál podruhé a celkově počtvrté.

"I když to ze začátku nevypadalo, tak to byl velmi náročný zápas. Byla to pro mě první zkušenost hrát doma, navíc ještě za nerozhodnutého stavu. V prvním setu jsem ho skoro k ničemu nepustil, chytil jsem úvod a dobře servíroval," řekl na tiskové konferenci Menšík.

"Ve druhém to on hlavně na servisu hodně vylepšil a tím, jak je levák, tak to ještě na tomto povrchu sjíždělo. V koncovce mě měl na lopatě, odvracel jsem tři setboly, ale jsem rád, že jsem to zvládl. V důležitých momentech mě podržel servis. I když jsem v tie-breaku prohrával 2:4, otočil jsem to. Jsem rád, že jsem donesl první bod. Když hrajete doma, kde můžu mít rodinu a přátele, tak mě fanoušci mohou naburcovat k nejlepším výkonům," doplnil Menšík.

Talentovaný tenista navázal na úspěšný singlový debut z loňského ročníku, kdy porazil ve skupinové fázi Srba Dušana Lajoviče. V prvním setu prolomil dvakrát Olielův servis, sám byl stoprocentní a získal první set za 27 minut.

Ve druhé sadě se Oliel zlepšil. Ve třetí hře odvrátil tři brejkboly a později už Menšíkovi žádnou další možnost nedal. Za stavu 5:6 čelil český tenista při vlastním servisu třem setbolům. Všechny ale odvrátil a vynutil si zkrácenou hru. V ní Menšík ztrácel 2:4, díky pěti získaným míčkům za sebou ale tie-break otočil a proměnil první mečbol.

"Nezačal jsem dobře. V prvním setu jsem ztratil hodně míčků. Ve druhém setu to bylo mnohem lepší. Dobře jsem servíroval a kontroloval hru na svém servisu. Cítil jsem, že se stále zlepšuju. Měl jsem tři setboly, ale neproměnil jsem je. V závěru tie-breaku zahrál Jakub velmi dobře," uvedl Oliel.

Lehečka porazil Cukiermana podruhé v kariéře, před necelými dvěma lety jej zdolal v baráži v Tel Avivu 6:0, 6:4. Jednatřicátý hráč světa a vítěz lednového turnaje v Adelaide zdolal o více než 400 příček hůře postaveného soupeře za hodinu a půl.

V prvním setu povolil Lehečka Izraelci jen úvodní hru a poté se díky šesti gamům za sebou dostal do vedení. Ve druhé sadě Lehečka ztratil v páté hře servis, dokázal ale manko brejku ihned srovnat. Stejně jako v případě Menšíka rozhodla zkrácená hra, v níž Lehečka uspěl 7:2.

Čeští tenisté hrají před domácími fanoušky po pěti letech. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy doprovází utkání zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy ve Vendryni, kde je kapacita haly 1300 fanoušků, jsou vyprodány.

Vítězný tým postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, která se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací část se odehraje v listopadu. Poražený celek bude hrát baráž o udržení v elitní skupině.