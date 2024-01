Partner Shiffrinové šokoval fanoušky: Drastické následky zranění!

Stačilo pár vteřin a měl po slibně rozjeté sezoně. Hvězdný lyžař Aleksander Aamodt Kilde (31) před dvěma týdny utrpěl velice ošklivý pád. Nyní partner neméně slavné lyžařky Mikaely Shiffrinové (28) ukázal následky nehody. Obsah fotogalerie tedy rozhodně není pro citlivé povahy!

Dva týdny. Taková doba uběhla od hrůzostrašného pádu Aleksandera Kildeho, který to během Světového poháru ve švýcarském Wengenu napálil do ochranné sítě v rychlosti 145 kilometrů za hodinu. O to větší pak byla úleva, když zástupci norského lyžování oznámili, že Kilde nemá nic zlomeného. Ani vazy v koleni neutrpěly žádnou újmu. Mohlo by se tedy zdát, že vše je v pořádku. Omyl!

Zranění se partnerovi slavné lyžařky Mikaely Shiffrinové stejně nevyhnula. Podle rakouského serveru Heute měl Kilde po pádu vykloubené rameno a hlubokou řeznou ránu na bérci. Obě zranění si vyžádala operaci. Co tedy prožíval dvojnásobný olympijský medailista během dvou týdnů v nemocnici? To prozradil sám na sociální síti.

„Když jsem chtěl jít v prvním týdnu pobytu v nemocnici na záchod, tak jsem omdlel,“ napsal Kilde na úvod instagramového příspěvku znepokojující zážitek. To ale nebylo vše. „10/10 Nejhorší bolest, jakou jsem kdy po operaci cítil... a pak jsem měl záchvat úzkosti/paniky z léků na bolest," svěřil se Kilde. Mimo jiné zveřejnil sérii fotek z nemocnice, které zachycují nejen jeho samotného, ale také následky děsivého zranění.

Se svými sledujícími se podělil o fotku své nohy, na které má výraznou jizvu po operaci. Ještě předtím ale přidal do série záběrů detail na nohu před sešitím. Nutno podotknout, že snímek je opravdu zneklidňující, což dokazuje i text upozorňující na citlivý obsah. Otrlí jedinci pak mohou vidět, jak elitnímu lyžaři visí z nohy svaly a šlachy! Jak přišel k tak drastickým následkům? Během nárazu se pořezal ostrou hranou vlastní lyže.

Také uvedl, že na invalidním vozíku bude muset sedět ještě sedm týdnů. Navíc stále necítí prsty na operované noze. V neděli 28. ledna to ale bylo podle něj poprvé od úrazu, kdy mohl sedět vzpřímeně déle než deset minut, aniž by omdlel. Lékaři mu kromě toho oznámili, že se nemusí bát dlouhodobých následků. Doufejme tedy, že se Kilde vrátí na svahy v plné síle.