Rébus v bráně před EURO: stálice mají problémy. Šance pro debutanty?

bez angažmá (do ledna New England Revolution)

Má pověst muže, který zvládá super těžké zápasy. To potvrdil v kvalifikaci i v Plzni. A ne jen jednou. Proto ho sebrala Slavia, která jde do boje o titul. Pokud v něm sehraje klíčovou roli, dveře do reprezentace se před ním otevřou dokořán. Zastaví ho jen zranění nebo Mandousovy top výkony.

Václav Hladký (33 let)

Ipswich Town

V REPREZENTACI

zápasy: 0

bilance: –

průměr gólů na zápas: –

čistá konta: –

SEZONA 2023/24 V KLUBU

zápasy: 29

bilance: 18 – 8 – 3

průměr gólů na zápas: 1,3

čistá konta: 9

Oslavil už 33 let a reprezentační kartu má bez záznamu. Ale existuje důvod, proč to změnit. Je hrdinou pohádkového příběhu, s Ipswichem horlivě klepe na vrata elitní Premier League. A co víc, chytá báječně. Pokud to vyjde, nejde ho před turnajem v Německu přehlížet.