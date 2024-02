Adamczyková opět na bedně! Chybička těsně před cílem, skončila druhá

Adamczyková stejně jako před týdnem vyhrála kvalifikaci, ve vyřazovacích jízdách musela ale tentokrát řešit problém hned ze začátku. Ve čtvrtfinále se musela propracovávat zezadu, ale nakonec se stihla dostat na postupové místo. Semifinále prošla bez potíží a ve velkém finále svedla velký souboj se svými dvěma velkými rivalkami.

Za zády nejdřív měla Italku Michelu Moioliovou, v závěru se ale za ni zavěsila Trespeuchová. Adamczyková ji sice držela na distanc, v předposlední klopence ale soupeřce vyšel odvážný manévr, Češku předjela a malý náskok udržela až do cíle.

„Ráno jsem se probudila hodně nemocná. Bylo to pro mě těžké. Ale trať je dobrá, bylo to dobré finále,“ hodnotila Trespeuchová. „Ve startovní sekci jsem byla špatná, pak jsem do toho musela hodně šlapat. A pak jsem dokázala porazit i Evu, předjet ji, jsem moc šťastná.“

Adamczyková přišla kvůli své účasti ve StarDance o úvodní dva závody sezony, po návratu ale už nasbírala 180 bodů za vítězství ve Svatém Mořici a druhé místo v Gudauri. Na vedoucí Trespeuchovou ztrácí 120 bodů. Další závod se v Gudauri jede v neděli.