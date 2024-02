Tragédie sestry fotbalisty Schicka: Bolestivá slova o potratech!

Ze sociálních sítí by člověk mohl snadno nabýt dojmu, že si užívá pohádkový život. Ne vše je ale zlato, co se třpytí. Za luxusním životem Kristýny Schickové (29), modelky a sestry úspěšného českého fotbalisty Patrika Schicka (28), se skrývá temná kapitola jménem potraty...

Něco takového nechce žádná žena zažít ani v té nejhorší noční můře. Pro sestru fotbalového reprezentanta Patrika Schicka Kristýnu se ale potrat stal v minulosti bolestivou realitou. A to dokonce několikrát! Nyní půvabná modelka o nelehkém tématu promluvila.

„Bylo to těžké, ale brala jsem to jako osud, že tak to má být, že je to nahoře napsané. Když se to stalo poprvé, tak to bylo ještě před Elíkem, kdy to byl spontánní potrat, nedalo se to nikterak ovlivnit,“ svěřila se Kristýna v rozhovoru pro server eXtra.cz na promítání nového českého snímku s názvem Matka v trapu.

Žádné výčitky

Následně se jí a jejímu manželovi Lukáši Třešňákovi narodil milovaný syn Eliot. Pekelné chvíle ale neskončily. Krásná modelka totiž potratila ještě dvakrát! „Když jsme po Elíkovi toužili po sourozenci, tak to bylo bolestnější, že se nám to nedaří, že to nejde, že tam jsou nějaké problémy a že to nevyšlo, takže to jsem samozřejmě brala hůř. Nikdy jsem si to nevyčítala, nikdy jsem to nevyčítala ani manželovi,“ pověděla Schicková.

Mimo jiné řekla, že to zkrátka bylo tak, jak to bylo. Nakonec je ale vděčná za to, že se to povedlo a může vychovávat dva zdravé krásné kluky v podobě Eliota a mladšího Liama. S otěhotněním přitom manželský pár nikdy neměl žádný problém. „Byly tam jiné zdravotní problémy, které ta těhotenství ukončily,“ uvedla na závěr pochmurného tématu.