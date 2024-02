Expert Pastrňák se vysmívá Americe za hospodské břídilství: Vaše pivo? Hnus!

as

Autor: as

Letos si v Bostonu vydělá přes 300 milionů korun, je druhým nejlépe placeným hokejistou planety. Přesto se český snajpr David Pastrňák (27) vysmívá celé Americe. Kvůli pivu!

Hokeji je oddaný, ale to neznamená, že další životní lákadla ignoruje. „Pivánko, to je moje, hlavně doma v létě,“ zasnil se »Pasta«. V zámoří si během roku taky sem tam lokne, ale to se s Českem vůbec nedá srovnat...

Vše teď dokonale rozebral v populárním hokejovém podcastu @bardown, který patří pod kanadský sportovní kanál TSN. „Čepování piva v Severní Americe je strašné!“ spustil na moderátory. „Chlapi, vždyť vy tu nemáte žádnou pěnu. U nás je a pořádná.“

A hned sáhl pro mobil. „Ukážu vám fotky, nedávno jsem to totiž řešil s Davidem Krejčím,“ zazubil se při vzpomínce na letitého parťáka, který na sklonku roku sekl s kariérou. Vylovil snímky buclatého půllitru z domova, kdy pěna stékala po skle.

„Mrkejte, takhle má správně vypadat pivo! Ne jako u vás, kdy je natočené až po okraj bez pěny. Šílené,“ přidal fotku zámořského moku. „Pěna musí být. Pivo zůstává pod ní a udržuje si chuť. Tady, když pijete pomalu, tak po chvíli chutná vyčpěle. Prostě hnus!“ uzavřel přednášku.