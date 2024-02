Slavná lyžařka Goggiaová, která kritizovala zraněnou Vlhovou: První foto po operaci!

Chtěla poučovat ostatní zraněné lyžařky, ale nakonec sama skončila na operačním sále. Řeč je o Sofii Goggiaové (31), elitní slalomářce, která musela vlivem pádu pod kudlu. Zranění bylo tak vážné, že jí doktoři museli dát do končetiny hned sedm šroubů! Nyní zveřejnila Italka první foto po operaci.

Pýcha předchází pád. V případě lyžařky Sofii Goggiaové to platí doslova. Nedávno si tato temperamentní sportovkyně rýpla kvůli zranění nejen do šampionky Mikaely Shiffrinové (28), ale také do slovenské rakety Petry Vlhové (28). „Poté, co jsem se podívala na záznam pádu Shiffrinové, jsem viděla, že udělala chybu. I Vlhová v Jasné měla velká očekávání a vypadla po pěti brankách,“ podotkla Goggiaová jízlivě podle slovenského webu Šport24.

Před několika dny si ale sama způsobila vážné zranění během tréninku, když spadla a zlomila si holenní kost v pravé noze. Sezona tak pro Goggiaovou, stejně jako pro Vlhovou, skončila tím nejhůře možným způsobem. Následoval převoz do nemocnice, kde lékaři rozhodli, že Sofia musí pod kudlu.

Že byl zákrok opravdu nutný, dokazuje sedm šroubů, kterými jí museli doktoři zpevnit holenní kost. Nyní Goggiaová zveřejnila na sociální síti první fotku po zákroku. Na ní je vyobrazena její noha čerstvě po operaci, zatímco se o ní stará italský doktor Andrea Panzeri. „Vždy po mém boku,“ napsala k příspěvku čtyřiadvacetinásobná vítězka ve Světovém poháru. Navíc dodala, že proces rehabilitace už započal. Snad se tedy, stejně jako Vlhová, brzy vrátí na svahy co nejdříve.