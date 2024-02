Šéfa komise Kovaříka čeká grilování za skandál sudích: Jde na koberec hanby!

Tepich, na který vstoupí Libor Kovařík (47), není ani červený, ani ve světlech ramp, jako ten na filmovém fesťáku v Karlových Varech. Tohle není koberec slávy, nýbrž hanby.

Leží v sídle Ligové fotbalové asociace (LFA) na Praze 8-Palmovce a šéf komise rozhodčích Kovařík na něm dnes bude vysvětlovat alotria svých podřízených při soustředění na Kanárských ostrovech. Deset sudích tam v hotelu Landmar Playa La Arena lumpačilo. V noci v 25. na 26. ledna se ládovali alkoholem a při tom zbaštili jídlo jiným hostům.

Kovaříkův orgán se obří skandál pokusil zprvu zatlouct, a pak dávkami drobných přiznání zředit, leč neprošlo to. No a předseda LFA Dušan Svoboda (49) už se »těší«, jak bude velitele arbitrů grilovat. „Případ samozřejmě dělá špatnou image celému českému fotbalu. Extrémně mi to vadí! V pondělí máme zasedání Ligového výboru, kam přijde i Libor Kovařík. Chceme od něj slyšet vysvětlení a komentář,“ prohlásil Svoboda.

Porazil Berbra, ale…

Inu, život je jedna velká mela. Kovařík, bývalý sudí, který neohnul hřbet před bývalým mocipánem Berbrem, soudil se s ním a vyhrál (Berbr po něm chtěl omluvu a 800 000 korun), je teď sám »obžalovaný«. Z toho, že nedokáže umravnit chásku, které velí. Už údajně ztrestal pětici flamendrů z Tenerife vyřazením z profesionální listiny pro jarní část soutěže, ale kuloáry jdou i jiné zvěsti. Že některé kluby žádají jeho hlavu, nebo že na funkci rezignuje sám…