Trapas olympijské šampionky na MS v Česku: Udělala jsem ze sebe hlupáka!

Říká se, že i mistr tesař se někdy utne. Tohle přísloví po víkendovém závodě v rámci biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě platí pro olympijskou medailistku Monu Brorssonovou (33). Jindy zkušená biatlonistka předvedla na trati nevídaný zkrat. Kritiku schytala dokonce i ze svých řad!

Ve světě biatlonu platí za hvězdu. Mona Brorssonová, úspěšná švédská biatlonistka, má ve své sbírce úspěchů například zlato a stříbro z olympiády. O víkendových závodech během MS v Novém Městě na Moravě ale působila jako totální amatér! Konkrétně v nedělní stíhačce. Jakého trapasu se Brorssonová vlastně dopustila?

„Jela jsem o jedno trestné kolo víc, než jsem měla. Je to trapas, stydím se za to,“ sypala si Brorssonová popel na hlavu během rozhovoru pro švédskou televizi SVT. Na střelnici totiž minula čtyřikrát, ale trestných kol odjezdila pět. „Udělala jsem ze sebe hlupáka. Po třetí střelbě jsem měla jet jen dvě kola, ale objela jsem tři. Trochu jsem ztratila hlavu,“ pokračovala elitní biatlonistka. „Najednou jsem si říkala: Kolik už jsem jich vlastně odjela? Radši jsem jela dál, než abych měla o jedno méně, než jsem měla mít,“ zakončila své povídání.

Pochopení nenašla ani u svého trenéra Johannese Lukase, který mimo jiné uvedl, že Brorssonová zbytečně ztratila 22 až 23 vteřin. „Samozřejmě je to škoda, není to pro ni dobré. Podle mě trochu ztratila koncentraci. Na trestných kolech se pohybuje spousta lidí. Ale tohle by se zkrátka nemělo stávat,“ nenechal Lukas na své svěřenkyni nit suchou.

Podobně to vidí i její parťačka ze švédského výběru Hanna Öbergová, která byla v kritice ještě ostřejší než jejich kouč. „Nemyslím si, že by se mi tohle někdy stalo. Je to trochu hloupé, ale zase lepší zajet o jedno kolo navíc, než mít o jedno méně, než je nutné,“ nechala se slyšet Öbergová. Výsledkem bylo pro Brorssonovou nevýrazné 39. místo. Povede si v dalších závodech lépe?