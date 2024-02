Požadavky na MS v biatlonu: Švédi mají co říkat... Norové bez koberců

Určitě to znáte, když někam vyrážíte na delší dobu, chcete už kvalitnější ubytování. Stejně to mají i biatlonové výpravy na mistrovství světa. Ovšem jsou takové, které se spokojí s tím, co je jim nabídnuto, ale jiné mají specifické požadavky. Co tedy chtějí Norové, Švédové a jak to mají Češi, když vyrazí do zahraničí?