Drsné obvinění trenérky Tutberidzeové: Nutila krasobruslařku trénovat i se zlomeninou!

Ruská krasobruslařka Alena Kostornajová (20) pravděpodobně prožívá nejtěžší období své krátké kariéry. Nedávno se tvrdě opřela do své trenérky Eteri Tutberidzeové (49), která jí údajně nutila trénovat i se zlomenou rukou. Po následném odmítnutí byla z týmu vyloučena.

Mladá mistryně Evropy prozradila okolnosti ohledně druhého přerušení spolupráce s legendární trenérkou Eteri Tutberidzeovou. V rozhovoru s Liasan Utjaševovou uvedla, že si zlomila ruku, kvůli čemuž vynechala předolympijský šampionát Ruska. Následně jí byla na ruku nasazena sádra, se kterou jí však trenéři nutili cvičit složité skoky, což Kostornajová odmítla.

„Bylo mi řečeno, že jsem hulvát, že nerespektuji práci nikoho, ani rodičů, ani trenérů, jak si vůbec dovolím odmítnout pracovat," řekla rodačka z Moskvy. Následně dodala, že ještě několik dní se sádrou trénovala, ale po jejím sundání si brzy zlomila druhou ruku, což nejspíš naštvalo vedení.

„Jsi zlomená a rozbitá. Nechceš pracovat, nechceš se o nás zajímat? Tak s tebou nechceme pracovat ani my. To znamená, že máš padáka,“ prozradila Kostornajová v rozhovoru, ve kterém si stěžovala na příšerné chování svého týmu. Nakonec mladé krasobruslařce pomohla federace, která jí po vyslechnutí její touhy nadále se věnovat tomuto sportu, umožnila přestup do CSKA.

Kromě vítězství na evropském šampionátu je Kostornajová také juniorskou vicemistryní světa a šestinásobnou medailistkou z Grand Prix. V párovém krasobruslení jí dělá parťáka Georgy Kunitsa, který je také jejím manželem. Společného úspěchu se však zatím nedočkali.