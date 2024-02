Slzy i pochopení od manželky. Fanatik vyrazil za Jágrem, kolik ho to stálo?

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Jak vypadá hokejová vášeň? Co v praxi znamená, když je někdo bláznivý fanoušek? Tedy v tom správné slova smyslu? Přečtěte si jeden takový příběh. V roce 1985 uviděl na šampionátu v Praze jistého útočníka jménem Mario Lemieux, do něhož se zamiloval. Stejně jako do celého Pittsburghu. Tedy i do Jaromíra Jágra. Doma na půdě má vlastní síň slávy. Takže ani Rudolf Javořík, jinak legenda florbalové Sparty, nemohl v neděli chybět přímo v hale. „Měl jsem slzy v očích,“ přiznává.

Hned, jak se dozvěděl, že Penguins se chystají slavnostně vyvěsit dres české legendy, řekl si: „U toho musím být!“

Proč?

Protože díky Lemieuxovi se zakoukal právě do Pittsburghu. Což byla, ostatně, stejná motivace i u Jágra . Když božského Maria viděl na mistrovství v Praze, pak si na školní lavici vyryl jeho jméno. Javořík to měl podobně.

Protože je až takový fanatik, že má ve svém domě na půdě síň slávy. Rozdělenou na dvě části. Jedna patří Penguins, druhá Spartě. Druhému klubu svého srdce. V minulosti totiž hrával florbal za Spartu.

Ale teď dostala přednost láska k Pittsburghu. „Od mládí jsem snil, že jednou chci naživo vidět zápas Penguins. Což se mi splnilo před pěti lety. Ale když klub vyhlásil, že ocení Jardu, tak jsem si řekl, že o to prostě nesmím přijít a vyrazím znovu.“

Nepřišel o to.

Vzal s sebou i syna, celkově je to vyšlo na sto tisíc korun. Za dvě vstupenky na unikátní utkání ve stylu 68 proti Los Angeles Kings v hale PPG Paints Arena zaplatili 800 dolarů, tedy 400 za jednu. Dohromady v přepočtu asi 19 tisíc korun. Což je docela pálka…

Chtěli totiž sedět blízko dění. Před lety si Javořík vstupenky pořídil pod strop, ale výhled nebyl ideální. Teď ho měli jako na dlani. Seděli v sektoru blízko střídačce Penguins, takže dobře viděli, kdy Jágr při rozcvičce vyjel na led. Hltali každý jeho pohyb.

„To byl neskutečný zážitek. Vidět ho takhle v dresu mého klubu. Úžasný,“ rozplýval se hokejový fanatik, jenž doma kupí všechno s tématikou Penguins. Naposledy si pořídil podtácky, na kterých jsou elektronickou tužkou rozebrané nejslavnější góly Lemieuxe a Jágra.

Tedy dvou ikon. 66 a 68.

Javořík dodnes hraje florbal za starou gardu Sparty. A tipněte si, jaké nosí číslo? 66, samozřejmě. Jako Mario. „Jsem do toho fakt blázen,“ popisuje. Takže když tentokrát viděl Lemieuxe naživo, když stál po boku Jágra při emotivním ceremoniálu, měl z toho husí kůži.

Legenda 68! Fenomenální trefy Jaromíra Jágra za Pittsburgh Video se připravuje ...

Skenoval každý jeho pohyb, už když přicházel na koberec.

„Ale bylo vidět, že i on trochu zestárnul,“ všiml si hokejový fanatik, který svojí vášní nakazil také svého syna. Jmenovce Rudu.

„I pro mě to byl super zážitek. Musím říct, že když Jarda mluvil, měl jsem slzy na krajíčku,“ říká Javořík junior, jemuž je sedmnáct. Zdálo by se, že v takových letech se chlapi nedojímají, ovšem řeč, kterou Jágr přednesl, chytila za srdce každého.

„I já jsem měl slzy v očích,“ popisuje Javořík senior, který spočítal, že je celkem zájezd na životní zážitek vyšel na sto tisíc. Včetně vstupenek, letenek, ubytování a vstupů do sportovních muzeí. Ale pozor, spojili to i s návštěvou hokeje v Torontu. Tam se vždycky chtěl sportovní nadšenec podívat. Do ikonického místa, kde je hokej náboženstvím. Zavítali i do Síně slávy.

„Musím říct, že to nám poradila manželka. Říkala, že když už chceme do Pittsburghu, je škoda letět jenom tam,“ přiznává bývalý florbalista. Právě svojí paní chce poděkovat za to, jak je tolerantní a chápe, že Penguins jsou pro něj srdeční záležitostí.

„Musím jí opravdu poděkovat, že nás takhle podporuje,“ těší Javoříka.

V minulosti už se jednou potkal přímo s Jágrem. V roce 2018 na golfu na Karlštejně, odkud má společnou fotku. Teď svůj idol viděl, jak se mu dostává obří pocty. Přímo z haly sledoval, jaký respekt mu vyjádřil celý Pittsburgh. Klub jeho srdce.

A stejně jako ostatní ho dojala jeho řeč. „Byla taková přirozená, od srdce. Jarda je prostě borec,“ hlásí Javořík, jenž se den po zápase byl znovu podívat ve fanshopu Penguins. Chtěl si ještě něco pořídit.

Ale ouha! Všechno bylo vyprodané.

„Z té jeho kolekce nezbylo nic,“ litoval. Ale získal další skvost. Už zmiňované podtácky, na nichž jsou v elektronické tužce zobrazené nejslavnější góly Lemieuxe s Jágrem. U českého velikána je to úchvatný gól proti Chicagu v play off 1992.

Ten má Javořík dopodrobna nastudovaný. Tehdy už na to koukal v televizi, přenosy z NHL právě ještě v tehdejším Československu začínaly. Navíc si shromažďoval všechny noviny. Hltal každou zprávu o Penguins.

Teď spolu se synem hltali každou minutu velkolepého večera v rytmu 68.