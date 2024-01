Despotická trenérka krasobruslení Tutberidzeová: Jede na šampionát do Evropy!

Ve světě krasobruslení snad nenajdete obávanější trenérku než Eteri Tutberidzeovou (49). Přísná Ruska je totiž známá svými drsnými metodami během tréninků. Nyní vyšlo najevo, že se zúčastní evropského šampionátu!

Kontroverze. Tohle slovo nejlépe vystihuje krasobruslařskou koučku Eteri Tutberidzeovou. A to jak ve smyslu sportu, tak i politiky. Trenérka s chladným výrazem ve tváři totiž pochází z Ruska, které už téměř dva roky zcela bezdůvodně vraždí obyvatele Ukrajiny. Už jen to je v otázce její přítomnosti na letošním evropském šampionátu v krasobruslení na pováženou. Šampionát odstartoval ve středu 10. ledna a potrvá do neděle 14. ledna. Dějištěm je litevský Kaunas.

Kromě toho je ale Tutberidzeová známí i svými nekompromisními metodami během tréninků, kdy její svěřenci v rámci jejího drillu div nevypustí duši. Evidentně mají její metody ale i světlou stránku v podobě úspěchů. Konkrétně třeba zlatá olympijská medaile její svěřenkyně Anny Ščerbakovové (19).

A koho vlastně bude na šampionátu trénovat? „Eteri Tutberidzeová pojede na mistrovství Evropy s Nikou Egadzem (21),“ uvedl nejmenovaný zdroj ruské tiskové agentuře TASS, že pod taktovkou přísné trenérky se na šampionátu objeví gruzínský krasobruslař, který se například objevil ve finále juniorského mistrovství světa v roce 2020. Egadze moc dobře ví, čeho je Tutberidzeová schopná. Pod jejím vedením je od svých patnácti let.

Aby těch pikantností kolem letošního evropského šampionátu v krasobruslení nebylo málo, na akci se objeví i dcera Tutberidzeové Diana Davisová (20) společně se svým manželem a tanečním partnerem Glebem Smolkinem (24). Účasti na mistrovství mohou děkovat změně občanství z ruského na gruzínské, které přijali minulý rok. Jak si Tutberidzeová a její dcera povedou?