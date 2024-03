Hokejista, který před lety práskl naštvaného tátu - trenéra: Změnilo mu to život! Co dělá dnes?

Deset let. Taková doba letos uplynula od skandálu, který otřásl hokejovým Českem. Řeč je o videu, na kterém tehdejší kouč juniorů Klášterce nad Ohří Michal Jäger starší (51) zuří v šatně kvůli špatnému výkonu mužstva. Onu nahrávku pořídil jeho syn Michal (28), který nyní o celém incidentu promluvil. Podle jeho slov mu tahle patálie změnila život! Jak?

Kauza, ke které se vyjadřovali i takoví hokejoví velikáni jako Patrik Eliáš, Jiří Šlégr nebo Jaromír Jágr. Přesně to byl běsnící výlev někdejší trenéra juniorky Klášterce nad Ohří v kabině. „Neskutečným způsobem nás se*e, co tady předvádíte, pánové,“ zaznělo například v úvodu videa. „Všichni z vás jste h*vna, protože jste v 1. lize juniorů a chováte se jak mistři světa!“ pokračoval. Kromě Česka se video hojně řešilo i v zahraničí. Jádrem problému byl fakt, že někteří noc předtím flámovali.

Nyní, po více než deseti letech od publikování nahrávky, se ke skandálu poprvé vyjádřil autor Michal Jäger mladší, syn rozzuřeného kouče. Proč video vůbec zveřejnil? Podle webu deníku Mladé Fronty DNES mu hlášky připadaly zábavné. V žádném případě se mu nechtěl mstít. Navíc podcenil sílu internetu. Co se ale doma dělo dál?

„Doma to nešlo. Zvedl jsem křídla, opustil dům a šel do světa. Sám,“ uvedl Jäger mladší pro iDnes.cz a pokračoval. „Táta mi neřekl, sbal se a vypadni. Když tátu vyhodili, já odjížděl na tréninky a on seděl doma. A ten jeho výraz byl hrozný. Jdu někam, kde měl být i on, ale kvůli mně tam nemůže. To bylo na ho*no,“ prozradil Michal, proč v týmu skončil taky. „Když už táta nezůstal ani u áčka a pořád byl jen doma, sbalil jsem se a odešel. Bylo mi ho líto. Že kvůli mně nemůže dělat, co má rád. On je do hokeje blázen, dělal by ho i zadarmo. Je celý život na zimáku,“ řekl syn trenéra.

Změnilo mu to život

Problémy ovšem neměl Michal jen doma s tátou, ale i na veřejnosti. Kamkoliv se hnul, lidé ho poznávali. A příjemně se k němu rozhodně nechovali. „Když se to tehdy objevilo v televizi v hlavním vysílacím čase, řekl jsem si: Ty vole! To jsem si poprvé uvědomil, že to je průser. První dva roky byli hrozné. To jsem mohl jít natankovat v jakékoliv p*deli a ženská, kterou jsem v životě neviděl, mě poznala. Nadávala. A nejen ona. Dokonce i v Praze si na mě lidi ukazovali,“ přiblížil někdejší útočník Klášterce nad Ohří.

V následujících letech po zveřejnění kontroverzního videa se Michalovi nepodařilo prorazit v profesionálním hokeji. Čím se tedy nyní živí? „Jsem na živnosti, dělám výškové práce. Mou náplní je sanace skal. Spadne kámen, my děláme sítě, bariéry, ploty. Což je přes léto. V zimě kácíme stromy kolem kolejí a silnic.“

Dokonce řekl, že ho jednou musela odvézt sanitka! „Vlezl jsem na cizí lano a nezkontroloval jsem si ho. Myslel jsem si, že je správně uvázané, ale za horizontem byl průvěs. Do lana jsem se cvaknul, pověsil a letěl jsem pět šest metrů dolů. Štěstí, že jsem dopadl metr od kamenů, jinak by mě to bolelo mnohem víc,“ prohlásil. A jaký má vztah s otcem v současnosti? „Je to mezi námi v pohodě, máme se rádi,“ uvedl syn Michal.