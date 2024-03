Velká rána pro tým Vlhové: Kouč oznámil smutnou zprávu!

V posledních dnech to vypadá, že nelehká situace slavné lyžařky Petry Vlhové (28) se začíná obracet k lepšímu. Úspěšně absolvovala operaci kolena na špičkové klinice ve Švýcarsku a nyní má před sebou rehabilitaci. Špatným zprávám se ale neubrání. Konkrétně jde o jejího kondičního trenéra Šimona Klimčíka, který prožívá velice smutné období! Co přesně se stalo?

Atmosféra pod psa. Přesně ta opět panuje v týmu Petry Vlhové, která nedávno podstoupila důležitou operaci. Když už to vypadalo, že se nálada kolem slovenské lyžařky zase obrací k lepšímu, přišla nečekaná rána.

Její kondiční trenér Šimon Klimčík totiž oznámil, že se rozvedl se svou manželkou Ivanou! „Děkuji za vše, co jsi pro mě udělala. Nikdy na to nezapomenu ani přes fakt, že to skončilo jinak, než jsme si slíbili,“ napsal Klimčík na instagramu pod společný snímek ze svatebního dne.

Manželství člena týmu jedné z nejlepších lyžařek současnosti nevydrželo ani dva roky. Šimon si totiž vzal Ivanu v létě roku 2022. Tehdy na veselce nechyběla ani samotná Vlhová. Nebyla ale jedinou známou tváří na svatbě.

Kromě úspěšné sportovkyně dorazili i hokejisti jako například obránce New Jersey Devils Šimon Němec (20) či bratři Jakub a Matúš Sukeľovi (oba 28), přičemž druhý jmenovaný z dvojice aktuálně hraje za Litvínov. Samotný obřad se konal ve svatební stodole v Liptovské Sielnici. Klimčíkovi ale na to všechno už zbyly jen vzpomínky…