Uznávaný odborník o budoucnosti sportu: Tahle moderní technologie zahubí VAR!

Jen máloco umí rozčílit fotbalové fanoušky tak, jak to dokáže Video asistent rozhodčího (VAR). Pokud však bude nová technologie zavedena celoplošně, tak vzápětí brzy zanikne! Podle předpovědi předního futurologa pro britský Daily Mail se právě teď ocitáme »na prahu nového způsobu, jak zažít sport«.

Sporná rozhodnutí, časové prodlevy a nedostatečná komunikace s veřejností – kontroverzí vyvolal VAR od svého zavedení v Premier League v roce 2019 poměrně mnoho. Aniž by se kdy v budoucnosti povedlo eliminovat chybovost či zdlouhavé rozhovory mezi hlavním sudím na hřišti a videorozhodčím, práce druhého jmenovaného již brzy nebude možná zapotřebí.

Na vině je revoluční infrastruktura 5G Standalone pro mobilní služby (zkráceně 5G SA), která není závislá na již četně rozšířenou páteřní síť 4G LTE. Slibuje maximální bezpečnost i vyšší rychlost a spolehlivost při přenosu dat, díky čemuž umožňuje použití pokročilejších IoT zařízení. Dost pravděpodobně tak způsobí »velký třesk« nejen v oblasti telekomunikace, neboť v mnoha ohledech změní život lidí po celé planetě. A přechod na novou technologii se podle všeho dotkne i světa fotbalu!

Známý mobilní operátor ve spolupráci s předním futurologem Andrewem Grillem vypracoval odbornou zprávu nazvanou Living in the Moment. Ta poukazuje na vlivy, které by mělo celoplošné zavedení 5G SA na různá odvětví na Ostrovech, včetně možných dopadů na kulturu a sport.

Víte, že… … se futurologie zabývá studiem budoucnosti a snaží se ji předpovědět na základě poznatků a trendů z mnoha oborů? Futurologové zvažují možné důsledky vývoje, na základě kterých vytváří všemožné strategie a řešení.

Zhouba VARu

„Napsal jsem delší report pro společnost Vodafone UK, v němž jsem se zabýval tím, jak by 5G Standalone mohlo v příštích 5 až 7 letech změnit Velkou Británii,“ okomentoval Grill exkluzivní rozhovor pro Daily Mail prostřednictvím svého instagramového účtu.

Bývalý řídící partner společnosti IBM predikuje, že vybudování modernější infrastruktury umožní masivní využití chytrých míčů, senzorů hřiště, nositelné elektroniky pro hráče a arbitry i agilních robotických kameramanů a dronů, kterým neunikne sebemenší detail. »Virtuální dalekohled«, jak tyto pomocníky označil sám autor hlášení, by znamenal přítrž sporným situacím a zdržování hry jednou provždy!

„5G SA umožňuje připojit stovky takových zařízení. To znamená, že data budou k dispozici rozhodčím, televizním producentům i divákům v reálném čase, přičemž všichni získají ty samé údaje. Na stadionu budete mít přístup ze svých telefonů a bude zcela zřejmé, jaké je rozhodnutí," odhalil ve zmíněném interview, jakým směrem se podle něj bude ubírat anglická kopaná.

„Dnes musíte čekat na to, co řekne VAR. Díváte se na opakované záběry, které mohou být neprůkazné. Doufáte pak, že konkrétní incident je zachycen ze správného úhlu, a přesto se dopouštíte chyb. Gól nebo ofsajd by mohl být uznán, protože existují pouze záznamy ze dvou úhlů. To ale nestačí,“ pokračoval Grill dále.

„Pokud budeme mít všechny informace z míče a senzorů, nebudeme už potřebovat lidi k přezkoumání nedokonalých údajů. Budeme mít dokonalé informace a data ihned. Čím kvalitnější data máte, tím lepší rozhodnutí můžete učinit. To zlepší hru, protože VAR někdy není spravedlivý, poněvadž lidé dělají chyby.“ poukazoval na zásadní nedostatky zavedeného systému FIFA v porovnání s novými vychytávkami s podporou 5G SA.

„Červené karty jsou někdy velmi subjektivní a mohou být uděleny v okamžiku, kdy se 15 hráčů doprošuje verdiktu… Zapomínáte, že VAR je člověk, zatímco kopilot s umělou inteligencí na hřišti vás zbaví emocí,“ rozvíjel svou vizi budoucnosti rozený řečník, který mimo jiné pětkrát přednášel na renomovaném portálu TEDx.

„S přístupem k AI, která dokáže data zpracovávat, jsme nyní na prahu nového způsobu, jak zažít sport s daty. Nechceme, aby nám data překážela, ale chceme jen vědět, že podporovala přijímaná rozhodnutí. Proto si myslím, že každý sport může těžit z toho, že na hřišti budou k dispozici senzory,“ uzavřel Andrew Grill svůj odborný výklad.