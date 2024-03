Kaderka přes manželku připravil Slavii o chatu za 4 miliony: Prodala ji sama sobě!

Vládl českému tenisu, ale své dlouhé prsty měl i v košíkové. Obviněný boss Ivo Kaderka (60) se postaral o prodej horské chaty basketbalové Slavie do rukou jeho manželky, která je přitom předsedkyní klubu!

Kaderka má ke slávistickým basketbalistkám doslova rodinný vztah. Jeho dcera Eva (nynější choť judistického šampiona Lukáše Krpálka) za ně hrála a pak je i trénovala. Druhá manželka Darina (39) zase v červenobílém dresu válela pět let a po skončení kariéry, během níž to dotáhla až do reprezentace, se tam stala předsedkyní. Právě z nejvyšší pozice ve statutárním orgánu klubu ale paní Kaderková umožnila manželovi uskutečnit hodně zvláštní obchod.

Týkal se v roce 2021 dvoupatrové chalupy na Mísečkách, kterou Darina prodala vlastně sama sobě! Tehdy totiž zplnomocnila Kaderku k tomu, aby Slavii zbavil téhle nemovitosti a pozemků v krkonošských Vítkovicích o celkové výměře 2186 m2. Cena? Rovné čtyři miliony korun!

Za slovíčko

Tahle transakce ale jen potvrzuje, jak bohorovně se šéf tenisového svazu Kaderka choval, než ho před týdnem zavřeli do cely kvůli obvinění z dotačních podvodů. Své choti navíc nepomohl pouze k tomuhle malebnému domečku pod sjezdovkou.

Když už se okolo něj stahovala smyčka od detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, přepsal na Darinu deset položek v hodnotě vyšších desítek milionů. A to doslova jen za hezké slovíčko! „Strana obdarovaná tento dar s díky přijímá,“ stojí ve smlouvě.