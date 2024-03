Lyžařská hvězda Zuzulová (39) po krachu manželství: Čeká miminko!

Prožívá jedno z nejradostnějších období v životě. Veronika Zuzulová (39), někdejší lyžařka a olympionička, nedávno zveřejnila, že se stane dvojnásobnou maminkou. Nyní navíc šla do detailů. Pochlubila se totiž, jestli to bude holka nebo kluk.

„Brzy maminka dvou.“ Těmito slovy oznámila o víkendu slovenská exlyžařka Veronika Zuzulová světu, že očekává příchod druhého potomka. Hlášení bylo skutečně stylové, neboť zveřejnila fotku s bříškem uprostřed zasněžených hor. Teď prozradila ohledně nenarozeného uzlíčku štěstí klíčový detail.

Je to holka, nebo kluk? Na tuto otázku odpověděla Zuzulová pro slovenský online deník Nový Čas. „Bude to chlapeček,“ prozradila čtyřnásobná účastnice olympijských her. Dítě čeká s francouzským přítelem a učitelem lyžování Gaspem Valettem. „Každý nový vztah je dobrý. Věřím, že nám to vydrží. Jsem šťastná, že po těžkých měsících, které jsem měla, se můj život opět dostal do normálu,“ prohlásila Zuzulová.

Těžkými měsíci měla úspěšná sportovkyně na mysli rozpad manželství s koučem mužské lyžařské francouzské reprezentace Romainem Velezem, ke kterému došlo na konci roku 2022 po deseti letech manželského svazku. S Valezem má zároveň syna Julese (5).

V závěru loňského roku se navíc svěřila se zdrcujícím zážitkem. Na podzim 2019 čekali spolu miminko, ale během těhotenství nastaly komplikace a o potomka přišli! Nyní už je ale Zuzulová opět plná očekávání a radosti.