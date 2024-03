Šampionka Strachová: Prodala luxusní kliniku, ale...

Lyžařka Šárka Strachová (39) fanoušky ohromovala nejen svou mrštností na svazích, ale také silným příběhem, kterým si prošla. Po metabolickém rozvratu měla podezření na nádor na mozku, ze kterého se ale naštěstí později vyklubal »pouze« nezhoubný útvar, který jí lékaři odoperovali. A i poté se dokázala na lyže vrátit a excelovat. Není proto divu, že se po konci kariéry dala na podnikání v oblasti zdraví a založila úspěšnou kliniku. Teď ale přiznala v byznysu řadu změn!

Nechtěla sedět se založenýma rukama! Lyžařka, která vybojovala pro Česko historicky první zlatou medaili v alpském lyžování měla už předem jasno, jakým směrem by se chtěla vydat, až její úspěšná kariéra skončí. „Některým sportovcům se po ukončení aktivní kariéry otevře ohromné prázdno, které není čím zaplnit. Já to měla opačně, nevěděla jsem, co dělat dřív. Jeden den jsem pověsila lyže na hřebík a druhý den jsem si sedla do kanceláře,“ zavzpomínala Strachová pro web CzechCrunch.

Bývalá česká reprezentantka založila kliniku VO2max, která svým klientům nabízí pomoc v oblasti fyzioterapií, psychoterapií nebo například ortopedie. Chybět ale nemůže také nabídka péče o sportovce, se kterými řeší akutní i chronické bolesti a neduhy s pohybovým aparátem.

Šárka kliniku vybudovala od nuly a konkrétnější obrysy začala získávat v roce 2015. Tehdy měl byznys bývalé lyžařky malé sídlo v pražském Karlíně. Lokalita sice i po letech zůstala stejná, ale prostory jsou teď už o poznání luxusnější. Klinika se totiž nachází v místech, kde dříve sídlila společnost Endorphin Republic, jejímž zakladatelem je Šárčin manžel Antonín Strach.

Obchod za pořádný ranec

Na podzim loňského roku ale Strachová udělala překvapivý krok a svou kliniku prodala holdingu Centrum zdraví. Oficiální cenu stoprocentního podílu žádná ze stran nepřiznala, ale web CzechCrunch ji odhadl na několik desítek milionů. Prodej ale neznamená odchod Strachové, v čele kliniky totiž zůstává dále.

„Poslední týdny (možná i měsíce) jsou v pracovní oblasti velmi posuvné. Odehrává se spousta změn, které mě i celou kliniku vedou na další úroveň,“ napsala před pár dny Strachová na sociální sítě. V příspěvku rovněž potvrdila, že její klinika má teď nového majitele.

„Nebojte, nikam neodcházím, dále zůstávám ve vedení, ale potřebovala jsem nový náboj. Díky probíhajícím změnám můžeme rozšířit naše prostory a zvětšit kapacitu našich služeb, a tím více vyhovět poptávce posledního roku,“ oznámila s tím, že už pár týdnů jsou klientům k dispozici nové ordinace.

Energii Šárka ale nevkládá jen do péče o rozkvět kliniky, ale také do osobního rozvoje: „K tomu jsem si v lednu úspěšně dokončila výcvik na NLP (využití jazyka pro osobní růst a transformaci pozn. redakce) terapeuta, abych se i ve své osobní rovině posunula dále. Navíc jsem se rozhodla jít ještě do dalšího navazujícího výcviku,“ pochlubila se. O nudě tak evidentně u olympijské medailistky nemůže být řeč.