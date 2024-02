Kassian otevřeně: Ve Spartě je mi líp než v Arizoně. Chci tu něco dokázat

Je to měsíc, co ho Sparta bombasticky uvítala jako posilu. Zack Kassian (33) vyvolal poprask, ještě než naskočil na extraligový led. „Najdou se různé způsoby, jak být užitečný. Ale pokud se chováte jako pitomec, nemá to s hokejem nic společného,“ tvrdí v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz kanadský bijec. V NHL hrál v útoku s bratry Sedinovými a Connorem McDavidem. Zároveň je chránil. Teď chce Spartě pomoct k titulu.

Jedni ho velebili, druzí ho rovnou posílali do cely. Za tucet sezon v NHL má dost popsaný rejstřík. Už jen uhrančivým pohledem by slabší povahy zahnal do kouta. Ale tihle ostří hoši bývají jinak v pohodě a mluvit s nimi je zábava. Zack Kassian si po herním výpadku zase zvyká, na play off chce být v co nejlepší formě. „Nepřišel jsem si jen zahrát a pobavit se. Chci něco dokázat,“ připomněl. Mluvil taky o své roli, McDavidovi, zachráněné kariéře a proč se ve Spartě cítí líp než naposledy v Arizoně.

Uplynul měsíc, co jste přišel do Sparty. Jaké máte dojmy po prvních pěti zápasech?

„Měl jsem čas se trochu seřídit. Když několik měsíců nehrajete zápas, je to potřeba. Hlava chce dělat určité věci, ale tělo tolik neposlouchá. Chvilku trvá, než se srovnáte. Neměli jsme ale moc zápasů a hodně trénovali, mohl jsem si zvyknout na systém, na kluky. Po pěti zápasech se cítím dobře. Konec konců, jsem tady proto, abych pomohl týmu vyhrát, a chci se hlavně připravit, abych měl na play off co nejlepší formu.“

Nově sestavená čtvrtá lajna si vedla slušně. Dali jste i góly, byť zrovna vás o jeden okradli.

„Ano, ano… (směje se) Vity (David Vitouch) a ten další velký kluk (Kryštof Hrabík) jsou kvalitní hráči, hodně mi pomáhají. Myslím, že se správně doplňujeme. Vity je rychlý, chytrý, pracovitý, Hrabík podrží puk, forčekuje. Tvoříme dobrý mix. Musíme takhle pokračovat, makat od prvního do posledního střídání, abychom rostli a zlepšovali se.“

Začátkem sezony jste oznámil konec kariéry. Jak se stalo, že jste se rozhodl zase hrát?

„Poté, co mě propustili z Arizony, jsem byl psychicky vyčerpaný a taky zklamaný, dá se říct. Ne že bych o tom vyloženě snil, ale vždycky jsem si chtěl zahrát evropský hokej. Vydržet tak do šestatřiceti sedmatřiceti. Jenže v jednu dobu nebyla žádná volná místa pro importy, týmy měly plno. Dřepěl jsem doma dva, tři, čtyři měsíce a zase mě svrběly ruce, dostal jsem chuť zase soutěžit, bojovat, něco vyhrát. Spojil jsem se s agentem, který kontaktoval agentury v Evropě. Pár týmů projevilo velký zájem. Jakmile jsme se rozhodli, že do toho půjdu, události nabraly rychlý spád.“

Sportovní manažer Sparty Tomáš Divíšek mi řekl, jak byl překvapený, když jste se objevil v nabídce. Co jste mezitím dělal?

„Asi dva týdny jsem trochu trénoval, chodil na led. Zprvu jsem nepřemýšlel, jestli ještě budu hrát. Ale jakmile se naskytla šance, chtěl jsem si vybrat tým, který nebude jen tak nějaký, který něco znamená, má historii a šanci vyhrát. Sparta mi přišla jako příjemné místo, kde můžu pokračovat, má skvělou základnu fanoušků, česká soutěž je kvalitní. Nabízelo se ještě pár klubů ve