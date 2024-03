Pljuščenko a jeho slavná žena v slzách: Emotivní slova po masakru u Moskvy!

Strach, pocit beznaděje a slzy. Přesně to přinesl teroristický útok v Krasnogorsku u Moskvy, během kterého zemřelo více než 130 lidí. K masakru v koncertní síni se kromě politiků vyjádřili i někteří sportovci. Jako třeba slavný krasobruslař Jevgenij Pljuščenko (41) se svou ženou Janou Rudkovskou (49), jejichž slova jsou plná emocí.

Šli se pobavit na koncert a užít si hudební představení rockové skupiny Piknik. Místo toho museli bojovat o život, přičemž víc jak stovka z nich zemřela rukou chladnokrevných teroristů. Řeč je o návštěvnících koncertní síně v Krasnogorsku u Mosky, kde v pátek večer zaútočili teroristé. K ohavnému činu se přihlásil Islámský stát. Tato tragédie, která je jednou z nejstrašlivějších v ruské historii, nenechala chladným snad nikoho. Ani Jevgenije Pljuščenka a jeho manželku Janu Rudkovskou.

Hvězdný pár se k masakru vyjádřil na sociální síti. „Cítím neuvěřitelný smutek ohledně toho, co se stalo v městské hale Crocus. Prý je 82 mrtvých a tři z nich jsou děti! Neexistují slova, která by popsala, co teď všichni cítíme. Brutální útok na diváky, přičemž budova pak hořela,“ napsala Rudkovská na instagramu. „Jsou to záběry, které šokují každého člověka bez ohledu na jeho národnost! Není to jen zločin proti Rusům, je to zločin proti lidskosti. Zemřeli tam děti!“ doplnila.

Místo masakru zná nazpaměť

Kromě toho známá producentka uvedla, že koncertní síň v Krasnogorsku velice dobře zná. „Chodím tam na koncerty už 12 let a místo konání znám nazpaměť. Na každém koncertě bylo 200 členů ochranky. Nechápu, jak se něco takového mohlo stát. Všichni jsme v šoku. V myšlenkách jsem s oběťmi. Upřímnou soustrast všem rodinám a přátelům obětí. Bůh vám dej sílu vstřebat tak velký zármutek!“

Zdrcen byl také její manžel a hvězdný krasobruslař Jevgenij Pljuščenko. „Jsem velice zarmoucen tím, co se stalo včera v Krasnogorsku. Upřímnou soustrast všem obětem této tragédie. Cítím bolest ve svém srdci! Všem rodinám, které ztratily své blízké a všem, kteří jsou v nemocnici, přeju brzké uzdravení a rekonvalescenci,“ smutnil zlatý olympionik a pokračoval.

„To, co se včera stalo v koncertní síni, není zločin proti Rusku, je to zločin proti lidskosti!“ zopakoval slova své ženy. „Takové strašné události nás vždy spojují. V naší historii jsme to zažili už mnohokrát! Vím, že pro mnohé umělce byla městská hala Crocus druhým domovem,“ dodal Pljuščenko závěrem.