Pád střechy v sídle Pljuščenkovy akademie? Vyjádřila se jeho žena!

Ve své domovině patří k nejprestižnějším. Do akademie Jevgenije Pljuščenka (41), jednoho z nejslavnějších krasobruslařů na světě, by chtěl patřit snad každý ruský talent. Nedávno ale vyšla najevo znepokojivá informace. Sotva se Pljuščenkova akademie v podobě luxusního paláce v prosinci otevřela, už nastaly problémy. Střecha vyhlášené akademie se měla propadnout! Ke spekulacím se teď vyjádřila jeho žena Jana Rudkovská (49), která přišla s překvapivým tvrzením.

Světoznámý krasobruslař Jevgenij Pljuščenko se opět stal středem zájmu. Nikoliv ale kvůli svým výkonům na ledové ploše. Střecha akademie zlatého olympionika, která leží na jihozápadě Moskvy, se totiž měla podle ruských médií propadnout!

K propadu střechy mělo podle účtu Mash na ruské sociální síti Telegram dojít v noci z 25. na 26. února. Příčinou prý byl nahromaděný sníh. Nyní ale situaci objasnila Jana Rudkovská, manželka Pljuščenka. Známá producentka vysvětlila, co přesně se vlastně stalo. „Vyvracím spekulace, že by se střecha zbortila. Je to lež!“ pravila Rudkovská podle ruského serveru KP. Podle ní se na budově podepsalo počasí.

„Po mrazivém dešti a přívalovém sněhu se část nosné konstrukce střechy ohnula. Začali jsme s opravami. Aby mohli řemeslníci vyměnit vazník, tak se rozhodli demontovat střechu. Abychom urychlili práci s velkým množstvím sněhu, prořízli jsme membránu tak, aby všechen zledovatělý sníh dopadl na ledovou plochu, která byla zakrytá,“ doplnila Rudkovská s tím, že jako důkaz má i videozáznam. Následně uvedla, že na střeše byla společně s Pljuščenkem, aby dohlíželi na průběh oprav. K žádné velké škodě tedy nedošlo.