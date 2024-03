Dočasný šéf tenisu: Odvolání Kaderky není na mně. Nesmí nastat apokalypsa

Na ochozu štvanického centrkurtu, pod nímž jsou svazové kanceláře, kde se podle tvrzení policistů tuneloval český tenis v podání Iva Kaderky a Vojtěch Flégla, proběhla v pátek dopoledne tisková konference. Za muže, který má ČTS provést nejbližšími těžkými časy, byl vybrán Jan Stočes, respektovaný profesionální kouč, jenž zdůraznil, že vždy řešil pouze sport a o ničem nekalém netušil.

Sportovním ředitelem svazu jste od roku 2020, k obviněnému Ivovi Kaderkovi jste měl blízko. Kde mít záruku, že vy jste bezúhonný?

„Celé tenisové hnutí by ve mně mělo mít záruku v tom, že jsem od sportu, já tady dělám sport. Byl jsem víceméně podpora prezidenta Kaderky v tom, že jsem prezentoval sportovní výsledky. Zabývám se jenom sportem.“

Netušil jste, co se na svazu děje?

„Samozřejmě, že ne. To netušil nikdo. To jsou věci, ze kterých jsou šokovaní úplně všichni. Komunikuje se mnou Tennis Europe i ITF, vůbec nikdo nic neví. My máme informace jen z médií, nic víc. Vážně nevíme, co se tu dělo.“

Nechci po vás, abyste se distancoval od bývalého prezidenta, ale kdekdo si pomyslí, že na Kaderkovo místo přichází jeho člověk.

„Já se distancovat nebudu, protože prezident Kaderka je určitě velice úspěšný prezident. Já jsem nastoupil na svaz dělat sport. To, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula... Nemám absolutně žádné spojitosti s věcmi, které se řeší. Jsem na straně sportu, který řeším. A k tomu potřebuji kluby, trenéry, turnaje. Tenhle krok dělám pro český tenis. Ti, co mě znají, vědí, že jsem hlavně sportovec, mám hlavní úkol, aby Český tenisový svaz nadále fungoval a český tenis vzkvétal.“

Je na pořadu dne odvolání Iva Kaderky z funkce?

„Tohle není otázka absolutně na mě, tohle jde úplně mimo mě. Mám jediný úkol, a to aby Český tenisový svaz fungoval sportovně, aby fungovaly kluby a dětské turnaje, aby fungovala reprezentace. Bude svolán výkonný výbor, tohle je pak na lidech z výkonného výboru a ne na mně. Já chci dělat sport.“

Plánujete v rámci transparentnosti a obnovení důvěry provést na svazu audit?

„Určitě o tom budu s advokátní kanceláří mluvit.“

Přemýšlel jste dlouho, zda vedení svazu v takové situaci převzít?

„Ani ne. Myslím, že to byla jediná šance, jak udržet český tenis v chodu. Proto to dělám. Celoživotně tenis miluju a chci ho udržet. Obrovskou roli pro mě při rozhodování hrála podpora generálního partnera (společnost Agel). V příštích dnech proběhne jednání s majitelem (Tomáš Chrenek). Jeho osobní podpora pro mě měla obrovskou hodnotu. Schůzky s ostatním sponzory a partnery budu iniciovat.“

Jaká je teď atmosféra na svazu?

„Musím poděkovat zaměstnancům, přijali to velice pozitivně a dali mi obrovskou podporu. Věří, že budu schopný to ustát. Abych byl upřímný, zažívám teď něco, co jsem nikdy nezažil. Chviličku před začátkem tiskovky jsem si připadal jako malý kluk, který jde na mistrovství republiky mladších žáků. Mým jediným cílem je, aby český tenis fungoval, aby se systém, který produkuje neuvěřitelné výsledky, nezastavil. Na dočasnou dobu, kterou budu funkci dělat, si k sobě beru advokátní kancelář, která bude vše hlídat. A bez ní neudělám jediný krok, protože já jsem sporťák a ne klasický funkcionář nebo právník. Chci, aby všechny kroky řídila advokátní kancelář.“

Také asi budete muset zamířit na NSA vyjednávat o toku dalších státních dotací.

„S panem předsedou Šebkem jsem v kontaktu, máme se sejít příští týden. S absolutní pokorou budu poslouchat, co mi on a lidi na NSA řeknou. Vyslechnu, co bychom měli udělat a budeme se snažit na to reagovat, aby bylo vše správně, NSA vše uznala a řekla, že může svaz normálně fungovat dál. Velice srdečně je o to požádám a pak se s advokáty postaráme o to, aby bylo po právní stránce všechno na tisíc procent.“

Co by se stalo, kdyby na svazu nebyly dotace a systém by se zastavil?

„Už se mi ozývají trenéři a šéfové podporovaných klubů, kdy přijdou peníze od státu. Kdyby nepřišly, následovalo by jako první propouštění trenérů. Každý člověk musí platit složenky a ti kluci trenéři, kteří dělají závodní tenis a sport milují, by byli podle mě první na řadě. Centra by nebyla schopná to ufinancovat. Další fatální věc – rušily by se reprezentační výjezdy. Kdyby se tohle zastavilo, bylo by to absolutně fatální. Museli bychom také rušit ITF turnaje, nejen dospělé, ale i juniorské. Zastavení financování by byla v mých očích absolutní apokalypsa. A navíc – když jednou turnaje ITF nebo Tennis Europe ztratíte, tak není nikde psáno, že je do Česka zase dostanete zpátky. Bylo by to prostě absolutní domino špatných věcí, které nesmíme dopustit.“

Už od 9. března má proběhnout ženský ITF turnaj s dotací 75 000 dolarů v Říčanech. Zvládne ho svaz udělat?

„Ano, tímto chci potvrdit, že tento turnaj tenisový svaz bude pořádat. S majitelem se musíme sejít hned začátkem příštího týdne. Musí u toho být právní zástupci, NSA nám musí říct, co máme udělat. Turnaj budou muset pořádat svazoví zaměstnanci plus pokud nám Říčany navrhnou jejich externí lidi, aby bylo vše korektně udělané. Tohle celé je zásadní vzkaz do hnutí, oddílů, trenérům a tak dále, že tenis dál funguje.“

Jak dlouho plánujete tenisový svaz vést?

„Nemám absolutně žádné plány, že bych měl něco vést dlouhodobě. Vznikla nějaká situace, je tu dosavadní vedení a já jdu v tuto chvíli zachránit sport. Budu to dělat, dokud bude potřeba. Pak se zase vrátím ke svému sportu.“

Kdo je Jan Stočes (47 let)