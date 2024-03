Liberecký hříšník Flynn: Promluvil o chaosu v tunelu! Co říká na nebezpečný zákrok?

Říká se, že play-off platí za zcela jinou soutěž, na rozdíl od základní části. Hokejisté hrají na hranici únosnosti, někdy i za ní. Jako třeba útočník Liberce Oscar Flynn (24), který nešetrně poslal proti mantinelu sparťanského obránce Michala Moravčíka (29). Během Flynnova odchodu do šaten pak vypukla v tunelu bitka mezi hráči. Nyní se produktivní forvard seveřanů ke skandální situaci vyjádřil.

Čtvrtfinálová série mezi Spartou a Libercem toho nabídla poměrně dost. Nic ale z této bitvy nevyčnívá tak jako zákrok Oscara Flynna na Michala Moravčíka. Liberecký forvard v plné rychlosti narazil Moravčíka na mantinel tak nešťastně, že sparťanský zadák musel opustit ledovou plochu na nosítkách.

„Každému normálnímu člověku asi zatrnulo. Vůbec jsem nečekal, že s mou silou to může dopadnout takhle. Když do někoho podobně najedu, obvykle to s nikým nic moc neudělá. Ale tohle bylo nešťastné, že měl zrovna zvednutou nohu a těžiště jinde,“ řekl Flynn pro web sport.cz. Následně vyfasoval Oscar trest na pět minut plus do konce utkání a zápas pro něj skončil.

Už tak dusná atmosféra se ještě vyostřila, když se Flynn ocitl v prostoru mezi střídačkami. Když křídelník Bílých Tygrů zamířil do tunelu, vrhli se na něj hráči soupeře a následně vypukla mela. Jak tuto kontroverzní situaci hodnotil? „Vlastně ani přesně nevím, co se tam dělo. Nevnímal jsem to. Byl jsem z toho přepadlý, protože tohle se mi nikdy nestalo,“ bědoval Flynn.

„Možná ještě někdy v dorostu, že bych měl pět plus do konce. Byl jsem z toho rozhozený. Nevnímal jsem, co kdo na mě řve. Vím jen, že Buchtele něco ječel, ale to je pochopitelné, že se zastává svého spoluhráče.“

Podle svých slov už byl na půli cesty do kabiny, když najednou viděl, jak se to tam pere. „Mela to byla slušná, ale na mě nikdo nesáhl. Někdo z pořadatelů mi ukázal, že mám jít a účastnit se toho nemám. A pak už do kabiny přicházeli spoluhráči, jak z autobusu,“ narážel Oscar na vyloučeného Vlacha s Aubrechtem a zraněným Dernerem.

Po vyhroceném utkání se bek Pražanů Michal Kempný vyjádřil, že to byla od Flynna prasárna a že u něj skončil. I na tohle téma se ryšavý útočník vyjádřil. „Jestli si za tím názorem furt stojí, tak s tím úplně souhlasit nemůžu,“ nechal se slyšet a pokračoval. „Psalo mi i hodně lidí, že to bylo nešťastné. Normálně hráč narazí na mantinel a tím se ochrání, takhle to bylo překvapivé i pro mě. Beru jiný názor, ale mrzí mě, že má Kempas takový. Ale jestli si za tím stojí, jsem s tím ok,“ přiznal Flynn.