Jandač o Flynnovi i reakci koučů: Lépe držet hubu. Kdyby tam byl Varaďa?

Ví, co to je trénovat Spartu. Zná pocit, když se v play off potká s Libercem. Zkušený kouč Josef Jandač sleduje aktuální sérii Pražanů proti Severočechům zpovzdálí, viděl i kritický střet čtyřzápasovou stopkou potrestaného Oscara Flynna s Michalem Moravčíkem ve druhém čtvrtfinále, který domácí obránce odnesl zraněním a zamířil do nemocnice. Následně se konflikt přenesl i mezi střídačky. „Jsou tam emoce. Na jednu stranu je sympatické, že kluci sparťanský se postavili za svého hráče,“ říká Jandač v rozhovoru pro iSport Premium. Popsal i důvod, proč byla následná reakce trenérů obou týmů chladná.

Pojďme začít tím, co se aktuálně nejvíce řeší. Jak jste viděl zákrok Oscara Flynna vy?

„Je to nepříjemné, samozřejmě se na to blbě dívá, když tam hráč leží dlouho, sbírá se a nevíte, co s ním je. Důležité bylo, že bude v pořádku, nicméně si myslím, že Flynn to určitě udělat nechtěl. Vidím tam částečnou naivitu a nepřipravenost Moravčíka, protože i když máte dvoumetrového chlapa proti sto sedmdesáti centimetrovému, tak musí očekávat nějaký náraz.“

Podle čeho soudíte, že si Moravčík nepočínal nejlépe?

„Intenzita asi nebyla taková, spíš nebyl připravený ani zapřený. Byl ve větší vzdálenosti od mantinelu a ani nestihl zareagovat, že by si tam třeba dal ruce. Šel tam hlavou, to je vždycky nebezpečné. Nechci se dostat do nějakého lynčování Flynna, zrovna to není hráč, který by byl zákeřný, šel tam s úmyslem.