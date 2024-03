Nohama hýbe! Drama, zachraňovali Moravčíka. Bez omluvy, protože...

Klidná série… Jeden moment všechno změnil. Brutální faul libereckého Oscara Flynna na sparťanského obránce Michala Moravčíka ve druhém čtvrtfinále, které Pražané ovládli 3:2 v prodloužení, rozpoutal vášně. Zadák domácích zůstal bezvládně ležet na hrací ploše, spěchali k němu zdravotníci, kteří ho po dlouhém ošetřování na nosítkách dostali do útrob haly. Při tom devětadvacetiletý hokejista zamával fanouškům. „Říkali jsme si, že to chceme vyhrát pro něj,“ uznal pak rozhodující střelec Michal Řepík.

Sparťan Moravčík si sjížděl pro kotouč do rohu útočného pásma. Ve 34. minutě se k němu přiřítil Flynn. Srážka dopadla nejhůře, jak mohla. Zadák letěl hlavou rovnou na hrazení, začal boj o jeho zdraví.

„Mora zastavil před mantinelem, Flynn ho nešťastně dohrál. Doufám, že to nechtěl udělat, stalo se. Zaslouženě dostal pět minut, uvidíme, jestli disciplinárka zakročí, ale to není naše starost,“ řekl k ostrému zákroku Řepík.

I sám útočník věděl, že je zle. Okamžitě zjišťoval stav své oběti, rukou ukazoval směrem k lékařům. Po vyloučení se na popud trenéra Filipa Pešána ještě chtěl vrátit na led, aby se omluvil, k tomu ovšem nedošlo.

„Nejsem vůbec schopný říct, jak závažný to byl faul. Nebylo záměrem Oscara Flynna soupeře zranit, proto jsem chtěl, aby ukázal respekt před celou halou a jel se omluvit. Ale než jsem dostal kelímkem do hlavy, rozhodčí mi doporučili, že už to není vhodné, takže k tomu bohužel nedošlo,“ vysvětlil hlavní kouč Bílých Tygrů.

Rozhodčí celou situaci ještě předtím zkoumali přes video, následně vynesli logický trest na 5 minut plus do konce utkání. Flynn se vydal na výlet z trestné lavice do kabin, jenže při cestě ho fanoušci zasypali sprškou předmětů. Okamžitě na ně vystartoval asistující trenér Bílých Tygrů Boris Žabka, který si incident s některými příznivci vyříkával doslova tváří v tvář. Slovenského kouče uklidnil až jeden z jeho kolegů.

„Jsou v tom emoce, určitě by se tohle stávat nemělo, to nechceme. Aby lidi házeli něco na střídačku nebo na led? Doufám, že už to dělat nebudou,“ odsoudil chování neukázněných jedinců kapitán Řepík.

Mezitím Moravčík stále bojoval. Bezohledný náraz způsobil podezření, zda si neporanil páteř. Záchranáři jej ošetřovali, jméno sparťanského obránce, jenž opouštěl led na nosítkách, solidárně vyvolávali i fanoušci ze severu Čech. Ostatně jako celý stadion. Lékaři naštěstí brzy dokázali dostat zraněného do stabilizovaného stavu.

Svou pozornost k incidentu stočil po utkání i klíčový liberecký útočník Tomáš Filippi. „Ze všeho nejdůležitější pro mě je, že bude v pořádku. Tady jde hokej stranou, byl to nebezpečný zákrok. Nechtěl bych se k němu vracet, není mi z toho úplně dobře. Pak jsem u něj stál, naštěstí kluci říkali, že nohama hýbe,“ ulevil si.

Dobrou prognózu potvrdil následně Řepík. „Přišly zprávy, že by měl být v pořádku, za to jsem rád. Doufám, že se k nám brzy připojí.“

Sparťané přesto cítili křivdu a šli do bitky, která se jen tak nevidí. Odehrála se totiž v tunelu vedoucím do útrob stadionu, kudy odcházel Flynn. Do konfliktu se kromě něj nejvýrazněji zapojili domácí Kryštof Hrabík, Jan Buchtele a hostující Jaroslav Vlach s Davidem Aubrechtem, všichni shodně dostali trest ve hře. Ostatní účastníci zápasu konflikt nervózně vyhlíželi v tlačenici na střídačce.

„V tunelu jsem to nezastihl, tam byli všichni rychlejší, takže vůbec nevím, co se dělo. Pak jsem se kouknul, nemělo tam cenu chodit, protože bych asi jednu dostal, možná víc,“ pousmál se trenér Sparty Pavel Gross. „A ten zákrok? Je to hokej, všechno rychlé. Jsem jenom rád za zprávu, že s Morou je všechno v pořádku, byl (na vyšetření) v tunelu, může hýbat nohama i rukama. Nechci to posuzovat, jsou to emoce, stane se to. Je mi to líto za Moru.“

Grossův protějšek Pešán nepředpokládá, že by se v sérii za stavu 0:2 z pohledu jeho týmu mělo v rámci přístupu něco výrazně měnit. Oba kouči se chtějí zaměřit na výkony na ledě, nikoliv na vášně, tak jako se to dělo do osudného nárazu Flynna.

„Situace byla vyřešená okamžitě, nečekám žádné vyřizování účtů,“ předeslal Pešán. „Sparťanští hráči šli řešit zákrok na svého hráče, to já naprosto chápu. Pak zase ti naši útok na našeho hráče. Víc bych v tom nehledal. Myslím si, že jde o výsledek, a ten se v tunelu nevyboxuje.“