Biatlonistka Davidová zveřejnila fotky ze zákulisí a... Bolestné přiznání o nevydařené sezóně!

Měla toho dost! Biatlonistka Markéta Davidová (27) na uplynulou sezónu nebude vzpomínat zrovna v dobrém. Nejenže se jí v závodech příliš nedařilo, ale, jak před časem naznačila, dobrá atmosféra nepanovala ani uvnitř týmu. Teď se k celé věci vyjádřila i na svém instagramu.

V letošním ročníku Světového poháru byla nejlepším umístěním Markéty Davidové 8. příčka, která sice neurazí, ale od české hvězdy se přece jen očekávaly lepší a stabilnější výsledky.

»Makula« pak v rozhovoru pro Radiožurnál šokovala, když naznačila, že v týmu rozhodně není vše růžové. „To zázemí nebylo takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří. Takže si dovolím říct, že byl problém někde jinde.“ A dodala: „Nechci se vyjadřovat veřejně, ale mám potřebu to minimálně naznačit, a když to uslyší lidé, kterých se to týká, třeba se chytnou za nos,“ vzkázala.

Teď se za letošním ročníkem ještě ohlédla na svém instagramu a potvrdila, že se opravdu velmi trápila. „Letos jsem během sezóny nejspíš vybrečela rybník, ale taky zjistila, jak silná tahle banda je!" napsala ke společným fotkám českého týmu. Ukázala tak, že s ostatními závodníky vychází opravdu skvěle, a ke sporům docházelo jinde. Ocenila také velkou podporu fanoušků a sponzorů, které se jí dostávalo bez ohledu na výsledky.

Ve zmíněném rozhovoru padla pochopitelně i otázka na možný konec kariéry. „Počkám si, co se stane na jaře,“ řekla tehdy Davidová. To ještě netušila, že její velká opora střelecký trenér Matt Emmons na vlastní žádost v týmu skončí. Ovlivní to její postoj? Jen tak se to nedozvíme. „Já jdu na měsíc dělat, že biatlon neexistuje," vzkázala Markéta, která sérii fotek ze zákulisí zakončila snímkem nápisu "Pozitivní myšlení nebo zemřít". Tak snad...