Dusno v týmu českých biatlonistů?! Ozvala se i Jislová! Na čí straně stojí?

Letošní výsledky českých biatlonistů bohužel nebyly nic k chlubení. S koncem sezóny přiznala největší hvězda reprezentace Markéta Davidová (27), že to v týmu trochu vře a podmínky uvnitř nejsou optimální. Na její slova reagoval šéf českého biatlonu Jiří Hamza i reprezentantka Jessica Jislová (29). A z vyjádření závodnice je jasné, na které straně stojí.

Na slova Markéty Davidové, která přiznala, že atmosféra v týmu není vůbec přiznivá, reagoval i prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza. Otázkou je, jestli svým vyjádřením nepřilil olej do ohně.

„Je strašně jednoduché říct, že jsou špatné lyže nebo podmínky, ale musíme začít opravdu každá sám od sebe. Jsme jeden tým a nemá smysl říkat, že jeden to dělá dobře a jeden špatně,“ reagoval Hamza v rozhovoru pro Českou televizi.

„Jestli má Markéta takový názor, musíme si to vyříkat mezi sebou a pak to filtrovat na veřejnost,“ myslí si. „Slyším postesky na lyže, ale jsme v nové době bez fluoru, každé družstvo to mělo nahoru dolů, nic není ideální, ale zázemí z hlediska materiálu mají naši závodníci špičkové,“ pravil.

Markéta Davidová přitom už několik let balancuje na hraně konce s biatlonem, což by ji umožnilo mít více času, který by mohla investovat do studia a také milovaným zvířatům. Je tak otázkou, jestli slova biatlonového šéfa jejímu rozhodování po neúspěšné sezóně trochu nepomohou.

K odhalení, které Davidová účinila se vyjádřila i Jessica Jislová. „Hodně se teď v médiích řeší atmosféra v našem týmu, tak já bych chtěla tímhle postem znovu připomenout, že tahle parta mě letos držela nad vodou,“ napsala Jessica ke společnému obrázku s českými biatlonisty. „Děkuju,“ přidala.

Po vyjádření Markéty, která vyzdvihla především práci trenérů Matta Emmonse a Egila Gjellanda. První jmenovaný ale před pár dny na vlastní žádost u české biatlonové reprezentace skončil. Jislová kromě společné fotky závodníků přidala také obrázek, na které je právě s oběma trenéry.

„Nejlepší kámoši,“ připsala. Je tak zřejmé, že manžel bývalé sportovní střelkyně bude českých závodicím velmi chybět...