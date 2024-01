Očekávání vs. realita. Čeští biatlonisté tápou, do MS na Vysočině zbývá měsíc

Za 28 dní to vypukne. Smíšenými štafetami odstartuje v Novém Městě na Moravě mistrovství světa v biatlonu. Akce, která tady před jedenácti lety vyvolala šílenství. A ti samí fanoušci budou i teď od Čechů očekávat co nejlepší výkony a přát si medaile. V ty věří i šéf českého biatlonu. Jenže dosavadní výsledky uvádí fanoušky do rozpaků, u některých vyvolávají dokonce pochybnosti. „U biatlonu ale nikdy nevíte, jak to skončí,“ říká expert Ivan Masařík.

Vzpomenete si, kolik medailí vybojovali čeští biatlonisté při prvním MS v Novém Městě na Moravě v roce 2013? Byla jedna, konkrétně bronzová. Postarali se o ni ve smíšené štafetě Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. Od té doby se leccos změnilo. Nejen obsazení české reprezentace, kdy ze zmíněných už všichni kariéry uzavřeli, ale také očekávání fanoušků.

Tehdy tady totiž teprve startoval boom. A biatlonový fanoušek má po éře Soukalové, Moravce a dalších už trochu jiná měřítka. A je tedy, necelý měsíc do startu MS ve Vysočina Areně, i trochu nervózní.

To občas platí při sledování Čechů i pro experta Ivana Masaříka. „Člověk je u nich občas trochu víc nervózní, protože neví, jak to dopadne. U biatlonu ale nikdy nevíte, jak to skončí,“ usmívá se bývalý biatlonista. „Samozřejmě že očekávání jsou vždy velká a občas se holt nedaří, jak by si každý představoval. Tím, že jsem to dřív dělal, vím, že tohle, co se teď děje, se může stát.“

Co se tedy děje? Po čtyřech podnicích Světového poháru, kdy v případě mužů už došlo i k obměně sestavy, se čeští reprezentanti stále hledají. Nejlepším výsledkem bylo doposud osmé místo Michala Krčmáře v závodu s hromadným startem ve švýcarském Lenzerheide. Ve stejném středisku dosáhla na zatím nejlepší výkon i Markéta Davidová. Jenže zatímco loni měla touto dobou na kontě druhou a třetí příčku ze SP v Hochfilzenu, tentokrát jde o deváté místo ve stíhacím závodu.

Biatlonistka, která se v roce 2021 stala na MS překvapivou vítězkou ve vytrvalostním závodu, se souží střelecky. „Když poslouchám rozhovory Markéty po závodě, je znát, že sama je z toho nešťastná. Biatlonista jde do závodu s tím, že chce podat nejlepší výkon. Ale zkrátka občas se nějaká chybička udělá a ve střelbě jsou to setinky sekundy, setinky milimetrů a prostě to nespadne,“ rekapituluje Masařík.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Do rozboru, proč střelba někdejší vítězku malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závody tolik trápí, si expert, který je mimo tým, netroufá. „To není úplně otázka na mě, to si musí probrat trenéři s Markétou.“

Trenéři to se závodnicí probírají, hledají příčiny. Matt Emmons, střelecký kouč českých mužů, o víkendu prohlásil, že někdy je zkrátka potřeba vrátit se k základům, k tomu, co má závodník zautomatizované. „Říkali i to, že by si závodník v určité fázi, když to nejde, měl od střelby odpočinout. Ono vrátit se k začátkům… Ano, ale nemůže to být k těm úplným začátkům. Je tam klidová střelba, zmiňovali, že koukali i na propojení malorážky s počítačem, kde trenér vidí, co závodník dělá za eventuální chyby,“ přibližuje Masařík postup.

„A asi nejdůležitější je, co říká i Matt a spousta lidí: Je to v tom prostoru mezi ušima,“ krčí rameny čtyřnásobný účastník zimních olympijských her.

Při pohledu na statistiky se vynořuje ještě další fakt. Davidová oproti minulé sezoně a startu té aktuální zpomalila v běhu. „To bych nijak nedramatizoval. Stále patří mezi deset nejrychlejších, i když občas se to malinko zhorší,“ říká Masařík.

Případné medailové choutky by ovšem neměly začínat a končit jen s „Makulou“. Jenže šampionát se blíží a někteří fanoušci začínají být skeptičtí. „Teď se to hodně řeší. Pokud se ale povede jeden dva závody tam, víceméně bude všechno zapomenuto. Nikdo se nebude ohlížet, že v předchozích závodech se nedařilo. A už to zase bude o tom, že fanoušci budou jen chválit,“ myslí si Masařík.

Čeští reprezentanti mají navíc v programu další dva podniky SP. Ode dneška v Ruhpoldingu, příští týden vysokohorskou Anterselvu. Tam se ještě mohou rozzávodit a získat zpět pošramocené sebevědomí. Kdo by tedy mohl směrem k Novému Městu na Moravě pomýšlet na medaile či rozšířené pódium?

„V mixové štafetě, když budou mít den D, se na medaili pomýšlet dá. I když z let, kdy se medaile sbíraly, je konkurence zase daleko vyšší,“ zmiňuje český expert hned úvodní závod MS.

V jednotlivcích jde o osvědčená jména, ale i o překvapení. „Můžeme se podívat několik let zpátky - Lucka Charvátová, obrovské překvapení v Anterselvě 2020 na MS 3. místo ve sprintu. Ta je skvělá běžkyně a teď se i trefuje, střelba není ‚tak špatná jak bývala‘. Tam může být prostor. Markéta samozřejmě stále patří do špičky. A Michal (Krčmář) je na tom i v této sezoně i přes potíže v přípravě běžecky velmi dobře, takže když se trefí…“ shrnuje Masařík s tím, že zapomínat nemůžeme ani na Terezu Voborníkovou či Jakuba Štvrteckého.