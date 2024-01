Biatlonová kráska Wiererová se trápí. Fotka s maskou vzbudila rozruch

Že by si Wierer dala po závodě ráda pivo? • Instagram

Dorothea Wiererová se ráda pochlubí fotkami ze soukromí. A fanoušci to vždycky ocení. • Instagram

V minulých sezonách měl biatlonový fanoušek několik jistot. Třeba že pokud Italka Dorothea Wiererová předvede svou až téměř kulometnou střelbu, bude bojovat o vítězství. A samozřejmě jako obvykle přijde na závodiště skvěle upravená. V současném ročníku SP ale většinou platilo jen to poslední. Wiererová se, stejně jako Markéta Davidová, trápí. U rodačky z Brunecku jsou ale na vině zdravotní problémy. „Už jsem vyzkoušela snad všechno,“ posteskla si.

Loni jí celkově ve Světovém poháru patřila druhá příčka. U biatlonistky jako je Dorothea Wiererová mohlo panovat maximálně zklamání, že nevyhrála. Tuto sezonu se však v pořadí SP pohybuje v úplně jiných sférách. Momentálně je na 28. místě, kromě štafet nebyla v žádném závodu ani v Top 10.

Na rozdíl od Markéty Davidové, která je jen o čtyři příčky výš, ale Italku nepálí střelba. V jejím případě jde o zdravotní problémy. Nedávno zveřejnila na Instagram fotku, na které má na obličeji něco jako kyslíkovou masku. Tu opatřila popiskem: Top začátek sezony. Třikrát nemocná během 22 dní. Tento její příspěvek způsobil rozruch.

Wiererová, stejně jako Davidová, stále hledá příčinu a jen doufá, že už to zase bude dobré.

Potíže italské krásky začaly ještě před startem sezony, při testovacích závodech v Sjusjoenu. Tam sice byla zapsána na startovní listině, byla i na místě, ale do závodu už kvůli nemoci nenastoupila.

„Od Sjusjoenu jsem byla čtyřikrát nemocná,“ posteskla si Wiererová norské televizní stanici NRK.

Ačkoliv běžně se prý raději lékům vyhýbá a hledá alternativní cesty, tentokrát jí už nic jiného nezbylo. Dvakrát totiž měla i vysoké horečky.

„Ale také to byly nemoci, kdy jsem se cítila sice velmi slabá, ale bylo to bez teplot. Bylo to velmi zvláštní, bylo toho hodně najednou. Ale taky jsem zestárla, tak možná proto,“ žertovala sportovkyně, která si prý sama pro sebe stanovina termín konce své kariéry, ale veřejně ho říci nechce.

Je ale dost možné, že tato smolná sezona ji namotivuje k dalšímu pokračování. Vždyť ve spoustě závodů byla ráda, že dojela do cíle. A v takovém stavu rozhodně hvězda jejího ražení končit nechce.

„Bylo to opravdu nepříjemné. Většinou při léčbě hledám alternativy, člověk musí zkoušet, co se dá. Teď jsem ale brala i nějaké léky. Ty beru opravdu nerada, ale někdy prostě musíte,“ konstatovala Wiererová.

Ve Světovém poháru už bude manko dohánět jen velmi těžko, proto má teď jasnou metu. Nebo tedy dvě. „Mým hlavním cílem je teď už neonemocnět. Doufám, že se mi to podaří. A chci se co nejlépe připravit na mistrovství světa. Pak se uvidí, jak to dopadne. Nejsem stroj a musím být se svým tělem trpělivá,“ uvědomuje si třiatřicetiletá biatlonistka, která má doma opravdu rozsáhlou sbírku medailí a trofejí.