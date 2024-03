Jezdecká hvězda po těžké nehodě zvolila smrt: Rozloučila se emotivním vzkazem

Děsivý pád, který jí zcela zničil život! Jezdecká hvězda Caroline Marchová (†31) se po dvou letech na vozíku rozhodla ukončit své utrpení. Před asistovanou sebevraždou světu poslala emotivní vzkaz, ve kterém své pohnutky vysvětlila.

Když Caroline Marchová nasedala 16. dubna roku 2022 na akci Barefoot Retreats Burnham Market do sedla koně, netušila, že je to naposledy. Populární jezdkyně totiž během jízdy spadla tak nešťastně, že si způsobila poranění míchy. Od toho okamžiku se jí otočil život vzhůru nohama. Nejen, že nezvládla běžné věci v životě, ale musela se rozloučit se sportem, který milovala.

Přesně to byl jeden z hlavních důvodů, proč se Marchová rozhodla podstoupit eutanázii neboli asistovanou sebevraždu. Její život vyhasl 23. března, jen něco málo přes měsíc po jejich narozeninách. Den po její smrti se na sociální síti objevil příspěvek z její oficiální stránky. „Nikdy jsem nerozuměla tomu, proč se lidé snaží žít co nejdéle. Alan Watts, známý filozof, jednou řekl, že radši bude žít krátce a dělat to, co miluje, než aby žil dlouhý život, který si neužije,“ stojí v prohlášení Marchové.

„Asistovaná sebevražda pro mě znamenala vždy něco, v co jsem věřila. Navíc jsem se v minulosti vyjádřila, že pokud se mi něco stane a nebudu se moct vrátit do mého běžného života, byla by to cesta, kterou bych si zvolila. Nebudu lhát, nikdy jsem si nepředstavovala, že se to uskuteční, ale je to tady,“ šokovala příznivce.

„Mohla bych pokračovat, ale je to rozhodnutí, které jsem učinila a které je pro mě tou nejlepší cestou. Nikdo nemůže skutečně pochopit, čím jsem si musela projít. Mám obrovskou úctu ke každému, kdo si nejenže zařídí život po zranění, ale i k těm, kterým se daří,“ napsala Marchová.

Následně uvedla, že v posledních letech cítila lásku od spousty lidí. Přála si, aby láska vše vyřešila, ale to se naneštěstí nestalo. „Jsem neuvěřitelný člověk, čemuž teď upřímně věřím, ale to na tom nic nemění. Život je krutý, opravdu krutý. Byla jsem úžasná, naprosto nezávislá tvrdohlavá pizda, ale byla jsem zatraceně dobrá,“ rozloučila se Marchová se světem.