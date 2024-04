Tenista Rosol při loučení s kariérou otevřel bolestivé téma: Poděkování zavrženému tátovi!

as

Autor: as

Udělal jsem chybu, moc dobře vím, komu mám být nejvíc vděčný. Tenisový střelec Lukáš Rosol (38) při loučení s kariérou jako prvnímu podekoval tátovi Emilovi (†69), s nímž se až do jeho smrti nestačil usmířit.

Ty řádky se mu nepsaly lehce, dost možná uronil i slzu. Jednak dával definitivní sbohem milovanému sportu, vedle toho ale opět musel otevřít vrátka do své třinácté komnaty. „Děkuji rodičům, Daně a Emilovi za to, jak se kvůli mému tenisu obětovali, za jejich lásku a podporu,“ stálo hned na začátku děkovačky, kterou Lukáš zveřejnil na sociálních sítích.

Odcizil je rozvod!

Jeho otec ho přivedl k tenisu, objížděl s ním turnaje, investoval do něj nemalé peníze. Jenže když bylo Lukášovi po dvacítce, odcizili se. „Stalo se něco, o čem bych se nechtěl bavit. Je to citlivá věc,“ pověděl tehdy Blesku. Rodiče se rozvedli.

S otcem se nebavil pět let! Panu Emilovi to prý zlomilo srdce. Pořád čekal, že ho slavný potomek pozve třeba na grandslam do Paříže, místo toho pro něj neexistoval. A pak přišel osudný duben 2013. Hodinu po synově vítězném utkání v Davis Cupu v Kazachstánu doma na zahradě zkolaboval.

Infarkt kombinovaný s mrtvicí! Lukáš hned po návratu spěchal do hodonínské nemocnice, jenže táta už se z kómatu neprobral a po týdnu zemřel. Usmířit se nestačili...

Bolest ale ještě gradovala! Pozůstalí si tenistu nepřáli na pohřbu, prý o poslední rozloučeni ani neprojevil zájem. Lukášovo zoufalství tehdy dosáhlo takových rozměrů, že Blesku ohledně své údajné účasti na pohřbu dokonce lhal! Tátovi teď za vše poděkoval alespoň po letech. „Byla to sakra krásná jízda a já za tenhle splněny sen děkuji,“ uzavřel Rosol se vzpomínkou i na svého otce.